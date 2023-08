Paura a Marina di Camerota: yacht rischia di affondare, interviene la guardia costiera

Attimi di tensione questa mattina a poca distanza dall’ingresso del porto di Marina di Camerota, frazione costiera del Comune di Camerota. Uno yacht con a bordo 10 persone, per cause ancora in corso di accertamento, ha rischiato di affondare a circa un miglio di diatanza dalla struttura portuale. Gli occupanti, resisi conto che c’era qualcosa che non andava, hanno subito inviato il segnale di allarme.

I soccorsi

L’imbarcazione nel giro di pochi minuti è stata raggiunta dalla Motovedetta Sar della Guardia Costiera del posto che ha effettuato tutte le dovute operazioni di recupero e messa in sicurezza del natante.

Lo yacht infatti è stato trainato nel porto di Marina di Camerota, in un punto dove il fondale risulta essere più basso, ed è stato scongiurato in tal modo il totale affondamento. Tutti gli occupanti inoltre sono stati tratti in salvo.

Le operazioni di messa in sicurezza

Ad opera degli uomini della Guardia Costiera sono state effettuate anche le operazioni di posizionamento di barriere assorbenti intorno all’imbarcazione, per scongiurare l’eventuale pericolo di inquinamento. Fortunatamente non sono stati riscontrati particolari pericoli per l’ambiente. Nessun ferito è stato inoltre rilevato.