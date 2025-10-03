Pauara a Sala Consilina, auto prende fuoco dopo scontro con un’altra vettura

Incidente nella notte a Sala Consilina, per un ferito si è reso necessario il trasporto in ospedale a Polla

Incidente Sala Consilina

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Sala Consilina, in località Fonti, dove due vetture si sono scontrate e una di queste ha successivamente preso fuoco. L’evento ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Dinamica dell’incidente

Le due auto coinvolte nell’impatto sono una Punto e una Grande Punto. Le cause esatte che hanno portato allo scontro sono attualmente oggetto di indagine e sono da ricostruire. L’urto, avvenuto in circostanze ancora non chiare, ha avuto conseguenze significative per i veicoli e per uno dei conducenti.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

A seguito dell’impatto, infatti, uno dei due conducenti ha riportato delle ferite, rendendo necessario l’intervento dei sanitari del 118. Il ferito è stato prontamente trasportato presso l’ospedale “Curto” di Polla per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni dei coinvolti non sembrerebbero destare preoccupazione.

L’incendio e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Dopo l’impatto uno dei veicoli coinvolti, alimentato a gas, ha preso fuoco. Per domare le fiamme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

