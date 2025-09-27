Incidente a Sala Consilina, non ce l’ha fatta uno dei giovani coinvolti: aveva 16 anni

Non ce l’ha fatta, purtroppo, uno dei due giovani coinvolti nell’incidente stradale avvenuto in via Taverne a Sala Consilina.

L’incidente

I due ragazzi erano a bordo di uno scooter quando per cause in corso di accertamento si sono scontrati violentemente contro un’automobile, una Citroen C3, condotta da una signora del posto. Nonostante la tempestiva corsa in ospedale, il giovane, purtroppo ha perso la vita. Il suo amico, rimane ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Polla. Ferita anche la donna alla guida del vettura.

Comunità sconvolta

Una notizia che piomba sulla cittadina di Sala Consilina come un macigno, proprio in questi giorni in cui la comunità si sta preparando per festeggiare il Santo Patrono. Sul posto dello scontro, i Carabinieri, Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118.