Violento incidente stradale a Sala Consilina, scontro auto-moto: due feriti gravi

Entrambi i giovani sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “Luigi Curto“ di Polla

A cura di Federica Pistone

Violento scontro, questa sera, avvenuto in via Traverse, nel Comune di Sala Consilina, tra una motocicletta ed un’automobile, due i giovani rimasti gravemente feriti.

Gli interventi

Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i carabinieri. Entrambi i giovani sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “Luigi Curto“ di Polla.

Su quanto accaduto, per stabilire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità indagano le forze dell’ordine.

