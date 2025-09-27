Violento incidente stradale a Sala Consilina, scontro auto-moto: due feriti gravi

Violento scontro, questa sera, avvenuto in via Traverse, nel Comune di Sala Consilina, tra una motocicletta ed un’automobile, due i giovani rimasti gravemente feriti.
Gli interventi
Sul posto sono immediatamente intervenute due ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i carabinieri. Entrambi i giovani sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale “Luigi Curto“ di Polla.
Su quanto accaduto, per stabilire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità indagano le forze dell’ordine.