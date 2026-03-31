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Pasqua e Pasquetta 2026: musei aperti e ingressi gratuiti a Paestum, Velia e Salerno

Scopri il programma delle aperture straordinarie per Pasqua e Pasquetta 2026 a Salerno, Paestum e Velia. Ingressi gratuiti, navette e visite guidate ai depositi

Redazione Infocilento
Velia

Il patrimonio culturale della provincia di Salerno si prepara ad accogliere cittadini e turisti per le festività pasquali. In occasione della Pasqua e del Lunedì in Albis, è stato predisposto un ricco calendario di aperture straordinarie che coinvolgerà i principali poli museali e i parchi archeologici del territorio, offrendo un’opportunità unica per coniugare il relax festivo con la riscoperta delle radici millenarie della Lucania e del Cilento.

Orari e siti della Provincia di Salerno

Domenica 5 e lunedì 6 aprile, i riflettori saranno accesi su tre perle del sistema museale provinciale. La Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula osserveranno un orario di apertura dalle ore 9:00 alle ore 14:00. Per chi desidera godere di una vista panoramica sul Golfo, il Castello Arechi estenderà la propria fruibilità restando aperto dalle ore 9:00 fino alle ore 17:00.

Paestum e Velia: ingresso gratuito e mobilità sostenibile

I Parchi archeologici di Paestum e Velia rappresentano il cuore pulsante dell’offerta culturale per il fine settimana festivo. Entrambi i siti resteranno aperti dalle ore 8:30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30). Un appuntamento di particolare rilievo è fissato per il 5 aprile, Domenica di Pasqua: in coincidenza con la prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito per tutti, grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura.

Per agevolare una fruizione integrata e promuovere la mobilità dolce, sarà attivo il servizio navetta gratuito “Paestum & Velia on the road”. Il collegamento, disponibile anche sabato 4 aprile, prevede la partenza alle ore 15:00 dal parcheggio Voza (Paestum) verso Velia, con ritorno fissato alle ore 18:00. Per usufruirne è necessario ritirare l’apposito ticket presso le biglietterie.

Esperienze esclusive: dai depositi al Crinale degli Dei

Il programma delle iniziative per il 5 e 6 aprile punta sull’esperienzialità. A Paestum, l’iniziativa “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum” permetterà di accedere ai tesori nascosti nei magazzini (visite alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00, previa prenotazione). Di grande fascino anche il nuovo percorso “Il tempio al confine – Hera e il paesaggio del Sele”, un itinerario immersivo tra pannelli didattici e giardini storici che esplora il legame tra il santuario e il fiume.

A Velia, invece, l’appuntamento è alle ore 10:00 per la passeggiata lungo il Crinale degli Dei. Il percorso archeo-paesaggistico si snoda tra l’Acropoli e le terrazze sacre, offrendo scorci inediti sul mare e attraversando la celebre Porta Rosa.

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