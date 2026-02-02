Panchina d’Oro a Luciano Antonelli: il tecnico della Feldi Eboli è il miglior allenatore di calcio a 5

Luciano Antonelli vince la Panchina d’Oro 2024/2025. Il tecnico della Feldi Eboli premiato dalla FIGC come miglior allenatore di calcio a 5 dopo la Coppa Italia

Redazione Infocilento
Luciano Antonelli

Luciano Antonelli, tecnico della SSD Feldi Eboli, è stato ufficialmente insignito della Panchina d’Oro 2024/2025. Il prestigioso riconoscimento, assegnato dalla FIGC, premia l’allenatore argentino come il miglior profilo tecnico del calcio a cinque della passata stagione. Un traguardo straordinario raggiunto al suo primo anno in Italia, culminato con la conquista della Coppa Italia.

Il percorso del tecnico argentino

Arrivato a Eboli per raccogliere un’eredità sportiva importante, Antonelli ha trasformato i dubbi iniziali in solide certezze. La sua capacità di integrarsi rapidamente nell’ambiente rossoblù e nel panorama del futsal italiano è stata determinante per il successo.

“È una grande emozione ricevere questo premio perché sono stati i miei colleghi a scegliere e quindi avere questo privilegio di essere stato votato da tanti grandi professionisti è un grande onore per me”, ha dichiarato il tecnico. Antonelli ha sottolineato come l’esperienza italiana lo abbia arricchito non solo tatticamente, ma anche sotto il profilo della gestione umana nel rapporto con dirigenti, arbitri e colleghi.

Leggi anche:

Feldi Eboli, cuore e orgoglio non bastano: il Capurso vince nel finale

La visione societaria e il rapporto con il gruppo

La scelta della dirigenza della Feldi Eboli si è rivelata una mossa lungimirante. Considerato da molti una scommessa al momento del suo ingaggio, il tecnico soprannominato “Figu” ha trovato in Campania il contesto ideale per esprimere la propria filosofia di gioco e di vita, basata sul rispetto reciproco e sulla cultura del lavoro.

“Ho trovato una grande famiglia qui alla Feldi che mi ha permesso di essere me stesso dentro e fuori dal campo, così come ero abituato in Argentina”, ha spiegato Antonelli, ribadendo l’importanza della coesione societaria. Il tecnico ha tenuto a condividere il merito del premio con l’intera struttura: “Ringrazio il presidente Gaetano di Domenico e Marcello Serratore per aver avuto fiducia in quello che potevo fare, a tutto lo staff e chi lavora dietro le quinte per non farmi mancare niente, infine i miei giocatori, sono loro quelli che fanno sì che io possa ricevere questo riconoscimento grazie a quello che fanno in campo”.

La società, i tifosi e il Presidente si sono uniti nei complimenti a Luciano Antonelli, celebrando un successo che conferma l’eccellenza del progetto sportivo ebolitano.

