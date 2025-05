Palinuro, siglato accordo tra Comune e CESMA, il sindaco: “Valorizziamo il territorio partendo da cultura e bellezza”. Le interviste

È stato siglato ieri a Palinuro, frazione costiera del comune di Centola, l’accordo di collaborazione scientifica tra il Comune di Centola e il CeSMA – centro di servizi meteorologici avanzati dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per la riqualificazione della struttura già adibita a Stazione meteorologica, presente su Capo Palinuro, e delle aree limitrofe.

Le dichiarazioni

“Questo protocollo d’intesa tra il Comune di Centola e il CeSMA è in linea con le prospettive dell’amministrazione – ha affermato il Sindaco di Centola Rosario Pirrone – ovvero quelle di valorizzare il territorio partendo da cultura e bellezza.

Gli obiettivi

È un accordo importantissimo perché sigla un rapporto di comunione tra il nostro territorio e il CeSMA, quindi l’università Federico II di Napoli. È un accordo quadro che parte da questo progetto ma si estenderà e aprirà il rapporto anche ad altri settori che riteniamo fondamentali per lo sviluppo e la nuova prospettive che vogliamo dare al nostro Comune”.

Un’intesa dunque con il CeSMA che ha come terza missione quella di supportare il comune di Centola per una crescita delle eccellenze locali.

“Noi vogliamo supportare il comune di Centola che rappresenta un’eccellente nel panorama locale ma in realtà anche in quello Internazionale – ha dichiarato il Presidente del CeSMA Domenico Accardo – C’è stata segnalata la necessità di andare a recuperare la stazione meteorologica di Centola in maniera tale da arricchire l’offerta turistica.

L’Università di Napoli cerca di definire uno o più servizi da poter offrire piu al comune di Centola e a vantaggio del territorio”.