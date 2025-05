Palinuro, riqualificare la stazione meteorologica: siglato accordo tra Comune e il CESMA

Si è tenuta questo pomeriggio in Piazza Virgilio a Palinuro la presentazione dell’accordo di collaborazione scientifica siglato tra il comune di Centola e il CESMA – Centro di servizi meteorologi avanzati dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per la riqualificazione della struttura già adibita a Stazione meteorologica, presente su Capo Palinuro, e delle aree limitrofe.

Le finalità

Tutto questo per restituire valore e funzione a uno dei luoghi simboli del Comune di Centola. In tale ottica inoltre è stato presentato anche il progetto, redatto dell’ufficio tecnico comunale, che prevede la riqualificazione di via porto e dell’intera area portuale.

L’accordo

Il recupero della stazione meteorologica prevede inoltre il coinvolgimento anche dell’Aeronautica militare, proprietaria del sito. In concreto si tratta di un accordo considerato dall’amministrazione Comunale importantissimo per la valorizzazione dell’intero territorio di Centola. Un’intesa dunque con il CESMA che ha come terza missione quella di supportare il comune di Centola per una crescita delle eccellenze locali, intervenendo e migliorando in questo caso la stazione meteorologica che potrebbe diventare una delle attrazioni da offrire ai turisti.Un progetto che non può non passare attraverso il consolidamento del costone roccioso e la gestione delle acque sulfuree.

Gli interventi

Un incontro iniziato con i saluti del primo cittadino Rosario Pirrone e che tra i relatori ha visto la presenza del professore Domenico Accardo – direttore del Cesma. Presente alla manifestazione anche il Presidente del Parco Nazionali del Cilento Vallo di Diano e Alburni Giuseppe Coccorullo e il vicepresidente Carmelo Stanziola.