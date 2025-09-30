Palazzo di città: focus sul turismo

Nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore Ernesto Rocco

A cura di Redazione Infocilento

Ritorna un nuovo appuntamento con Palazzo di città, programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco. 

In questa puntata ospiti Raffaele Esposito, presidente provinciale di Confesercenti e Pasquale Sorrentino, consigliere delegato al turismo della provincia di Salerno. In qualità di opinionisti in studio, l’ex primo cittadino agropolese Bruno Mautone e l’ex senatrice Olimpia Vano.

Durante la puntata ci collegheremo anche con l’europarlamentare Bendetta Scuderi, in viaggio con la Flottilla.

Palazzo di città andrà in onda in diretta ogni martedì alle ore 21:15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it; la replica mercoledì alle ore 10:30 e alle 15:00.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Salvatore Valitutti

Nasceva oggi a Bellosguardo Salvatore Valitutti: docente, politico e Ministro della Repubblica

Contribuì con altri pionieri a far conoscere i prodotti tipici del Cilento…

Disabili

Giubileo Diocesano 2025: la Chiesa di Vallo della Lucania incontra le persone con disabilità

La Diocesi di Vallo della Lucania celebra il Giubileo delle Persone con…

Roccagloriosa, abbandonano cinque cuccioli di cane: salvati da carabinieri e vigili

Provvidenziale intervento per il salvataggio dei quattro cani. Dal comune ora un…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.