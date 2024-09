Ritorna Palazzo di Città, il programma di approfondimento politico condotto dal direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco. Nella seconda puntata della nuova stagione si parlerà di Castellabate.

Interverranno Domenico Di Luccia e Costabile Nicoletti, consiglieri comunali di minoranza. In studio anche l’opinionista Bruno Mautone.

Palazzo di città va in onda ogni martedì alle ore 21:15 e in replica il mercoledì alle 15 sul canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it