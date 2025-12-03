Paestum e Velia: navetta gratuita ai Parchi archeologici per vivere la magia del Natale, le info utili

Il mese di dicembre regala un’occasione imperdibile per vivere le festività natalizie immersi nella storia millenaria di Paestum e Velia, due dei siti archeologici più affascinanti della Campania. Tra templi dorici, resti di antiche città e paesaggi mozzafiato, i visitatori possono unire cultura e tradizione natalizia in un’esperienza indimenticabile.

La navetta gratuita “Paestum & Velia on the road”

Per rendere la visita ancora più comoda e suggestiva, è attivo il servizio di navetta gratuito “Paestum & Velia on the road”.

Partenza da Paestum: ore 14:00

Rientro da Velia: ore 17:00

Per usufruire del servizio basta ritirare in biglietteria il ticket gratuito insieme al biglietto d’ingresso. Una soluzione ideale per chi desidera scoprire entrambi i siti senza pensieri, lasciandosi trasportare tra arte e archeologia.

Calendario delle corse nel mese di dicembre

La navetta sarà disponibile ogni venerdì, sabato e domenica del mese, ma il calendario include anche l’8 dicembre in occasione della festività dell’Immacolata Concezione.

Un programma pensato per favorire la partecipazione di tutti e celebrare momenti significativi della comunità.

Natale tra cultura e bellezza

Visitare Paestum e Velia a dicembre significa vivere un Natale diverso, dove la spiritualità delle feste si intreccia con la grandezza della storia antica. I templi di Paestum illuminati dalla luce invernale e gli scorci di Velia offrono un contesto unico per chi cerca emozioni autentiche e panorami da ricordare.