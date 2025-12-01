Paestum: successo al Museo Archeologico per il workshop regionale su turismo e religione

L’incontro ha offerto uno sguardo qualificato sul valore del turismo religioso come occasione di crescita culturale e spirituale, grazie ai contributi di figure istituzionali, studiosi ed esponenti del mondo ecclesiale

A cura di Alessandra Pazzanese

La Città di Capaccio Paestum, presso il suggestivo salone degli incontri del Museo Archeologico, ha accolto il Workshop Regionale sul Turismo Religioso, un appuntamento che intende mettere in dialogo fede, cultura e territorio. Organizzato dal Settore Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Campana, il Workshop si è tenuto sabato 29 novembre 2025, e ha affrontato il tema “Turismo porta della Cultura e dell’evangelizzazione”.

La giornata

L’incontro ha offerto uno sguardo qualificato sul valore del turismo religioso come occasione di crescita culturale e spirituale, grazie ai contributi di figure istituzionali, studiosi ed esponenti del mondo ecclesiale. La presenza di testimonianze e video messaggi, insieme agli interventi dedicati alle sfide pastorali e sociali del tempo libero, ha arricchito una giornata pensata per costruire nuove sinergie e valorizzare il patrimonio storico e religioso della Campania.

Gli interventi

Un momento di confronto e visione aperto a tutti coloro che credono nel turismo come strumento di incontro, conoscenza e annuncio. In collegamento anche il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa. La giornata si è avvalsa degli interventi di Renato Malangone, Incaricato Settore per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Campana, di Don Angelo Tabasco, Direttore Ufficio Pastorale per il Turismo – Diocesi di Vallo della Lucania.

E ancora, l’intervento della Dott.ssa Tiziana D’Angelo, Direttore dei Parchi Archeologici di Paestum e Velia, dell’avv. Gaetano Paolino, Sindaco Capaccio Paestum, del Prof. Francesco Cerrone, Dirigente dell’IS IPSAR Piranesi di Paestum e di S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione che ha lasciato un videomessaggio.

Ad intervenire anche Don Michele Gianola, Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport della Conferenza Episcopale Italiana con Don Marco Fagotti, Aiutante di Studio, Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport e laDott.ssa Rosanna Romano, Direttrice Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Regione Campania.

L’intervento di chiusura è stato curato da S.E.R. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi Cava e Delegato Settore per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport Conferenza Episcopale Campania.

