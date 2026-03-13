Padula ricorda Joe Petrosino: delegazione a Palermo per il 117° anniversario della sua uccisione

Una delegazione istituzionale di Padula è da ieri a Palermo per partecipare alle commemorazioni del 117° anniversario dell’uccisione di Joe Petrosino, il celebre investigatore originario del Vallo di Diano divenuto simbolo della lotta alla criminalità organizzata.

La giornata

A rappresentare la comunità padulese è il consigliere comunale Giuseppe Tierno, presente insieme al pronipote del poliziotto, Nino Melito Petrosino, e ai rappresentanti dell’Associazione Joe Petrosino. La delegazione ha portato il saluto della città, rendendo omaggio alla figura di uno degli italiani più noti nella storia della lotta alla mafia tra Italia e Stati Uniti.

Nel corso delle iniziative commemorative è stato sottolineato come il compito delle istituzioni e degli amministratori sia anche quello di custodire la memoria e trasmettere i valori di chi, come Petrosino, ha dedicato la propria vita alla legalità e alla protezione della comunità.

Le prossime tappe

Le celebrazioni proseguiranno nei prossimi giorni tra Palermo, Bagheria e Palazzo Adriano, con incontri istituzionali, momenti di ricordo e iniziative culturali dedicate alla figura del poliziotto italoamericano.

Un percorso di memoria che mira a mantenere vivo il ricordo di Joe Petrosino, uomo che con il suo lavoro e il suo sacrificio ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’emigrazione italiana e nella lotta alla criminalità organizzata