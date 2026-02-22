Padula, rave nell’area dell’ex polveriera di Mandranello, intervento dei Carabinieri prima dell’avvio dell’evento

Un rave party stava per prendere forma questa mattina in località Mandranello, a Padula, nell’area dell’ex polveriera. L’iniziativa, organizzata in maniera informale e senza autorizzazioni, è stata però interrotta sul nascere dall’intervento delle forze dell’ordine.

La ricostruzione

Sul posto, secondo quanto si apprende, erano già arrivate circa 150 persone. Un numero destinato con ogni probabilità a crescere nel corso della giornata, con ulteriori partecipanti in viaggio verso la zona.

L’Intervento dei carabinieri

A intervenire sono stati i militari della Arma dei Carabinieri, in particolare le pattuglie della Compagnia di Sala Consilina, che hanno raggiunto l’area per effettuare i controlli e bloccare l’afflusso di altri partecipanti. L’operazione è stata condotta con più unità sul territorio, con l’obiettivo di presidiare gli accessi e avviare lo sgombero in condizioni di sicurezza.

Richiesto anche il supporto di un elicottero dell’Arma che ha sorvolato la zona per monitorare i movimenti.