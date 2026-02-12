Padula: firmato il protocollo per la promozione turistica del Vallo di Diano

Importante protocollo d’intesa per la promozione turistica del Vallo di Diano firmato ieri a Padula. Presso la sede della Comunità montana protagonisti il Consorzio delle Pro Loco Vallo di Diano, il Gruppo d’Azione Locale e, per l’appunto, l’Ente montano.

I progetti

I tre soggetti si sono impegnati a promuovere lo sviluppo turistico sostenibile del comprensorio, valorizzando beni culturali, ambientali, enogastronomia e tradizioni locali, in sinergia con la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) e la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023-2027.

Alla solenne firma hanno preso parte Vittorio Esposito, presidente della CM Vallo di Diano, Angela d’Alto, presidente del GAL Vallo di Diano, e Walter Nicodemo, presidente del Consorzio Pro Loco Vallo di Diano. Presenti tra gli altri Antonio Pagliarulo, vicepresidente della CM, Italo Bianculli, coordinatore del GAL, Mario Marmo, Pro Loco Sant’Arsenio ed Unpli provincia di Salerno.

Le dichiarazioni

“Si tratta dell’inizio di un nuovo cammino comune per tre realtà del territorio che si occupano di turismo, accoglienza ed animazione territoriale” ha riferito Antonio Pagliarulo, delegato al Turismo della Comunità montana, che da sempre è convito dell’importanza della sinergia tra Pro Loco e soggetti pubblici. “Potremo così dare un impulso positivo nuovo ad eventi e manifestazioni turistiche finalizzate a valorizzare le eccellenze del Vallo di Diano”.

Nel suo saluto, il presidente Esposito ha ribadito il “massimo impegno dell’Ente nel far si che i termini dell’accordo possano essere rispettati al fine di produrre gli effetti benefici sperati. Un esempio pratico: il sostegno tecnico per le idee progettuali delle associazioni che potremo sviluppare in chiave di finanziamenti pubblici con le nostre risorse tecniche organiche all’Ente”.

Pro Loco, Gal e comunità montana insieme

L’accordo prevede che, per i prossimi 3 anni: Comunità Montana e GAL sostengono il Consorzio Pro Loco in fiere, eventi e iniziative di promozione territoriale; Tutte le parti collaborano alla valorizzazione di prodotti turistici ed eventi.

Angela d’Alto ha annunciato da subito la cessione in comodato d’uso al Consorzio Pro Loco di “circa 30 gazebo di quelli resistenti da poter liberamente impiegare in eventi e manifestazioni delle Pro Loco Consorziate”. In conclusione, Walter Nicodemo ha ringraziato i soggetti pubblici il sostegno assicurato, proponendo da subito una serie di eventi pubblici: dallo sport all’enogastronomia, dalle visite guidate alle escursioni in natura.