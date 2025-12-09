Padel Village di Agropoli: grande successo per l’open day, una giornata tra sport e condivisione

L’evento è stato fortemente voluto dai titolari, Francesco Monzo e Mirko Franco, che hanno voluto offrire a tutti un’occasione per conoscere lo sport e la struttura in un clima di amicizia e condivisione

Si è concluso con entusiasmo l’Open Day del Padel Village Agropoli, un appuntamento che ha saputo coinvolgere sportivi, famiglie e curiosi, confermando la struttura come punto di riferimento sul territorio per il padel.

L’open day

L’evento è stato fortemente voluto dai titolari, Francesco Monzo e Mirko Franco, che hanno voluto offrire a tutti un’occasione per conoscere lo sport e la struttura in un clima di amicizia e condivisione. Durante la giornata, tutti i partecipanti hanno potuto provare gratuitamente i campi, partecipare a mini tornei e sfide amichevoli, e confrontarsi con gli istruttori della struttura.

Non sono mancate dimostrazioni tecniche e sessioni di prova, che hanno reso l’esperienza coinvolgente e adatta sia a chi si avvicina per la prima volta al padel, sia a giocatori più esperti. Un elemento di grande valore per la struttura è il fatto che il Padel Village Agropoli è riconosciuto dalla FITP, l’organizzazione nazionale che regolamenta la pratica del tennis e del padel in Italia. Questo riconoscimento garantisce sia qualità tecnica, sia regolamentazioni ufficiali, offrendo sicurezza e professionalità a chi decidesse di iscriversi ai corsi o disputare tornei.

Una giornata tra sport e socialità

L’evento è stato anche un momento di socialità e aggregazione: famiglie con bambini, gruppi di amici e appassionati si sono ritrovati sui campi e nelle aree relax, condividendo l’amore per lo sport e la voglia di divertirsi. L’atmosfera è stata quella di una vera festa del padel, che ha unito sport, amicizia e comunità.

La soddisfazione dei titolari

A chiusura della giornata, Francesco Monzo e Mirko Franco hanno espresso grande soddisfazione per la partecipazione e l’energia positiva sprigionata dall’evento. Hanno sottolineato quanto l’Open Day rappresenti solo l’inizio di una nuova stagione ricca di corsi, tornei e iniziative, con l’obiettivo di far crescere il padel ad Agropoli e far del Padel Village un punto di riferimento per tutti gli appassionati. C

Con questo evento, il Padel Village Agropoli, ribadisce la sua missione: promuovere il padel in un ambiente accogliente, professionale e aperto a tutti.

