Ostigliano: buona la prima per la terza edizione de “Le vrasere re lu marchese”

“Le vrasere re lu Marchese” torna a illuminare il centro storico di Ostigliano con un appuntamento all’insegna della gioia, della tradizione e della condivisione. Tra vicoli, volte in pietra e antichi androni, il borgo si prepara a trasformarsi in un percorso di sapori, musica e artigianato, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e profondamente legata alle radici cilentane.

Stand enogastronomici dedicati ai sapori del Cilento

Il cuore della manifestazione è rappresentato dagli stand enogastronomici, che proporranno piatti tipici cilentani preparati con ingredienti simbolo della Dieta Mediterranea, nata proprio nel territorio cilentano. Dalle ricette della tradizione contadina ai prodotti locali più apprezzati, ogni assaggio diventa un viaggio nella cultura gastronomica del luogo, un filo rosso che unisce passato e presente.

Artigianato locale tra storia e creatività

Accanto al gusto, spazio anche all’artigianato: espositori locali animeranno il centro storico con manufatti, oggetti artistici e creazioni che raccontano la manualità e la creatività del territorio. Un’occasione per riscoprire antichi mestieri e valorizzare il lavoro degli artigiani che mantengono vive tecniche e tradizioni.

Musica popolare per ballare e divertirsi

La festa non sarebbe completa senza la musica popolare, protagonista indiscussa dell’evento. Due gruppi musicali animeranno la serata con ritmi coinvolgenti, pronti a far ballare, cantare e ridere tutti i presenti. Un’atmosfera calorosa e festosa, capace di unire generazioni diverse e trasformare il borgo in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Appuntamento questa sera nel centro storico

La manifestazione prosegue questa sera, 5 gennaio 2026, nel centro storico di Ostigliano. Un invito aperto a residenti, visitatori e curiosi che desiderano vivere un momento di comunità, tradizione e divertimento in uno dei borghi più suggestivi del Cilento.