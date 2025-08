Ospedale Sapri, De Luca: “Il punto nascite è stato chiuso da Fratelli D’Italia”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in occasione dei lavori lungo la Pisciottana, è tornato a parlare della vicenda del Punto Nascite di Sapri, che da mesi tiene con il fiato sospeso gli abitanti dell’intero Golfo di Policastro.

Le dichiarazioni del governatore De Luca

“L’ospedale di Sapri è stato penalizzato da Fratelli d’Italia, da questi delinquenti politici che a Roma mettono per iscritto che bisogna chiudere entro Giugno tre ospedali tra quelli in deroga – ha affermato il Governatore De Luca – Quindi hanno deciso loro a Roma, anche se poi vengono sul territorio a fare demagogia, che bisognava chiudere Sessa Aurunca, Piedimonte Matese e Sapri. Sapri era aperto da tre anni in deroga perché l’aveva chiesto la regione Campania con una assunzione di responsabilità. Ci siamo assunti una grande responsabilità, raccomandando ai primarie di fare attenzione per i parti più difficili e complessi. Alla fine tutto questo è stato fatto per fare un ricatto politico che ha un nome e un cognome Fratelli d’Italia: il ministro è di Fratelli d’Italia e i dirigenti del ministero, assunti per motivi clientelari, sono di Fratelli d’Italia, a cominciare della responsabile del Dipartimento di Prevenzione che è stata nominata solo per ragioni di clientela politica, non avendo alcun titolo. Bisogna parlare il linguaggio della verità”, ha infine chiosato il Presidente Vincenzo De Luca.