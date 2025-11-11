Ospedale di Polla, nuovi arredi e attrezzature per il Punto nascita: più comfort per mamme e neonati

Si tratta di nuovi arredi acquistati dall’Asl Salerno su impulso del Primario del Reparto di Pediatria dell’ospedale di Polla, il dottore Teodoro Stoduto.

A cura di Federica Pistone
Ospedale Polla

Arrivano nella sala dedicata all’allattamento, nel nido del Punto nascita dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla delle nuove e come poltroncine per le neo mamme.

Il reparto

Un reparto quello diretto da Stoduto, che da anni vive una situazione di affanno in termini di personale, soprattutto medico, ma nonostante ciò continua ad essere fondamentale per un nosocomio come quello di Polla, ubicato in una posizione strategica nel comprensorio valdianese.

Il Punto nascita

C’è poi anche il Punto nascita dell’ospedale pollese, ciclicamente a rischio chiusura. Provvedimento, fortunatamente, fino ad ora scongiurato. Proprio il punto nascite nelle scorse ore si è dotato di una moderna incubatrice adibita al trasporto del neonato in ospedale.

Nuovi arredi e attrezzature

Nuovi arredi ed attrezzature che rendono più funzionale e confortevole i locali del Punto nascite, le cui vetrate nei mesi scorsi sono state abbellite con disegni e tanti colori e con il simbolo dell’arrivo di una nuova vita: tante dolci cicogne.

