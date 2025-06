Ospedale di Agropoli, potenziata l’assistenza sanitaria in vista dell’estate

Con l’arrivo della stagione estiva e il previsto aumento della popolazione nei comuni costieri del Cilento, l’ASL di Salerno ha attivato un piano straordinario di potenziamento dell’assistenza sanitaria presso l’Ospedale di Agropoli. L’obiettivo è fronteggiare l’incremento della domanda sanitaria, garantendo un servizio efficiente e tempestivo sia per i residenti sia per i numerosi turisti che affollano la costa cilentana.

Rafforzato il personale medico

Il piano, operativo dai primi di giugno, prevede un rafforzamento del personale medico e infermieristico. «L’estate rappresenta per il nostro territorio una sfida importante e il potenziamento dell’Ospedale di Agropoli è parte integrante della nostra strategia per una sanità di prossimità, capace di rispondere ai picchi stagionali con efficienza e qualità» – ha dichiarato il dott. Primo Sergianni, Direttore Sanitario Aziendale dell’ASL Salerno.

Sul territorio, a coordinare le attività sarà il dott. Gaetano Aprea, Direttore Sanitario del Dea Vallo della Lucania – Agropoli, che ha sottolineato come «queste misure siano fondamentali non solo per far fronte all’emergenza estiva, ma anche per consolidare il ruolo dell’Ospedale di Agropoli come punto di riferimento per tutta l’area sud della provincia».