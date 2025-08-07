Ospedale di Agropoli, incontro Asl-sindaci, Mutalipassi: “Serve un’azione concreta e condivisa”

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha ribadito la centralità dell’ospedale cittadino per l’intero territorio cilentano. “L’ospedale di Agropoli non è solo una questione locale, ma una necessità per tutta l’area del Cilento, specialmente nei mesi estivi, quando la popolazione cresce esponenzialmente a causa del turismo. Serve un’azione concreta e condivisa per dare risposte immediate ai cittadini”, ha sottolineato il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ai microfoni di InfoCilento.

Il sostegno dei sindaci del Distretto 70

Durante la riunione tenutasi ieri presso la sede dell’ASL di Salerno, i sindaci del Distretto 70 hanno espresso pieno sostegno all’iniziativa promossa da Agropoli. I rappresentanti istituzionali hanno richiesto con forza che l’ASL garantisca tempi certi, personale qualificato e investimenti strutturali, al fine di assicurare un’offerta sanitaria adeguata alle esigenze del territorio.

Le dichiarazioni del direttore generale Sosto

Il direttore generale dell’ASL Salerno, dott. Sosto, ha confermato che sull’insegna del nosocomio agropolese verrà riportata la dicitura Psaut. Pur non rientrando nell’atto aziendale, il servizio sarà mantenuto e verrà prestata massima attenzione alle richieste, come già ribadito in precedenti occasioni.

Prossimo consiglio comunale ad Agropoli

Il dott. Sosto ha inoltre garantito la sua presenza al consiglio comunale monotematico che si terrà il 26 agosto ad Agropoli, ulteriore segnale di attenzione verso le istanze del territorio.