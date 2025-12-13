Orria: folla commossa per la Santa Messa in memoria di Nino Ruocco, il 42enne morto a Houston

La chiesa di San Felice era gremita di familiari, amici, concittadini e rappresentanti delle istituzioni locali

A cura di Chiara Esposito

La comunità di Orria si è riunita nel pomeriggio si ieri per rendere omaggio a Nino Ruocco, il 42enne originario del paese morto tragicamente a Houston lo scorso 3 dicembre.

Una Santa Messa per non dimenticare

La chiesa di San Felice è stata gremita di familiari, amici, concittadini e rappresentanti delle istituzioni locali, riuniti in un clima di silenzio composto e profonda partecipazione. Dopo la messa, la comunità ha potuto seguire in diretta le esequie celebrate nella chiesa di St. Clare of Assisi, a Houston, dove numerosi fedeli, colleghi e amici si sono raccolti per l’ultimo saluto.

Il dolore che unisce due comunità

Le immagini trasmesse hanno mostrato una partecipazione ampia, segno dell’affetto e della stima che Ruocco aveva saputo conquistare anche nella sua vita all’estero. Il dolore per la sua scomparsa continua a unire due comunità distanti ma accomunate dalla stessa perdita: quella di un uomo apprezzato, un padre affettuoso e un professionista stimato.

5 commenti

