Orria: buona la prima per “Nostalgia del Carnevale”

Ha riscosso un notevole successo la serata inaugurale di “Nostalgia del Carnevale”, l’evento estivo promosso nel cuore di Orria per rievocare le atmosfere dello storico carnevale cittadino, tra i più antichi e sentiti del territorio cilentano.

La manifestazione

Organizzata per offrire ai turisti un assaggio autentico delle tradizioni locali, la manifestazione si è aperta all’insegna della gastronomia tipica, con particolare attenzione alla storica pizza cilentana, preparata secondo ricette tramandate da generazioni. In abbinamento, una selezione di dolci della tradizione ha completato l’offerta culinaria, richiamando residenti e visitatori nei vicoli del centro storico, addobbati per l’occasione. Musica e intrattenimento hanno fatto da cornice alla serata, trasformando le strade del borgo in un teatro a cielo aperto, dove il folklore si è mescolato al gusto e al senso di comunità.

Tra cultura, storia ed enogastronomia

“Nostalgia del Carnevale” non è solo un evento gastronomico, ma anche un’occasione per riscoprire la storia culturale di Orria attraverso una delle sue espressioni più caratteristiche. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori appuntamenti tra musica popolare, degustazioni e performance ispirate al carnevale storico, consolidando così il legame tra passato e presente nel cuore del Cilento.