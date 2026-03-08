Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 9 marzo: Cancro, oggi vi sentite un pò riflessivi. Acquario, la creatività è in primo piano

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
oroscopo

L’oroscopo di Paolo Fox per lunedì 9 marzo offre uno sguardo sulle energie della giornata per tutti i segni zodiacali. Tra nuove opportunità, riflessioni in amore e qualche piccolo ostacolo sul lavoro, le stelle invitano a mantenere equilibrio e fiducia. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete
La settimana parte con una buona carica energetica. Sul lavoro potresti avere l’occasione di chiarire una situazione rimasta in sospeso. In amore serve più pazienza: non pretendere risposte immediate.

Toro
Giornata utile per rimettere ordine nei pensieri. Qualche tensione potrebbe emergere sul lavoro, ma nulla di insormontabile. In amore cerca di essere più aperto al dialogo.

Gemelli
Le stelle favoriscono le comunicazioni e gli incontri. Chi lavora a contatto con il pubblico può ricevere buone notizie. In amore torna la voglia di leggerezza.

Cancro
Lunedì un po’ riflessivo. Potresti sentirti più sensibile del solito, soprattutto nei rapporti familiari. Sul lavoro evita decisioni affrettate e prenditi il tempo necessario.

Leone
La giornata invita all’azione. Hai voglia di dimostrare il tuo valore e qualcuno potrebbe finalmente notarlo. In amore è il momento di fare un passo avanti.

Vergine
Qualche piccola preoccupazione pratica potrebbe rallentarti, ma con organizzazione riuscirai a gestire tutto. In amore cerca di non essere troppo critico con il partner.

Bilancia
Le stelle riportano equilibrio dopo giorni un po’ incerti. Sul lavoro si apre una fase interessante per nuovi progetti. In amore torna la serenità.

Scorpione
Giornata intensa e ricca di intuizioni. Potresti capire meglio una situazione che ti stava creando dubbi. In amore passione in crescita.

Sagittario
Hai voglia di movimento e cambiamento. Sul lavoro potrebbero arrivare idee nuove da sviluppare. In amore cerca di non essere troppo impulsivo.

Capricorno
Lunedì produttivo, soprattutto per chi ha obiettivi chiari. È il momento giusto per pianificare i prossimi passi. In amore serve più disponibilità emotiva.

Acquario
La creatività è in primo piano. Potresti trovare soluzioni originali a problemi recenti. In amore favoriti gli incontri e le nuove conoscenze.

Pesci
La sensibilità ti guida nelle scelte della giornata. Sul lavoro ascolta il tuo intuito. In amore c’è spazio per emozioni sincere e momenti romantici.

