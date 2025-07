Oroscopo Paolo Fox 9 luglio: amici del Cancro, il Sole nel segno vi rende più ottimisti. Acquario, spazio alla creatività

Anche oggi Paolo Fox ci guida con le sue previsioni astrologiche, segno per segno. È una giornata che potrebbe portare novità, conferme e, per alcuni, cambiamenti interiori importanti. Vediamo cosa riserva il cielo di oggi.

Ariete

Giornata positiva per il lavoro, con possibilità di incontri utili. In amore serve pazienza: evitare discussioni inutili.

Toro

Il cielo invita a rallentare un po’. Troppa tensione può rovinare l’umore. Bene l’amore, purché si parli con sincerità.

Gemelli

La comunicazione è il vostro punto forte oggi. Favorite le nuove collaborazioni. In amore torna il dialogo.

Cancro

Il Sole nel segno vi rende più carichi e ottimisti. Giornata adatta per affrontare questioni familiari lasciate in sospeso.

Leone

C’è una certa stanchezza nell’aria, ma non lasciatevi scoraggiare. In amore, attenzione ai malintesi.

Vergine

Giornata molto produttiva sul piano lavorativo. L’amore può riservare belle sorprese, soprattutto in serata.

Bilancia

Serve equilibrio nelle scelte: evitate di agire d’impulso. In amore, un confronto può rafforzare la coppia.

Scorpione

Energia in crescita, soprattutto nel pomeriggio. Bene le questioni economiche. In amore torna la passione.

Sagittario

Giornata altalenante. In amore serve maggiore ascolto. Possibili tensioni sul lavoro, ma nulla di irrisolvibile.

Capricorno

Grande concentrazione sugli obiettivi. In amore, meglio non chiudersi in sé stessi: apritevi di più.

Acquario

Spazio alla creatività e ai progetti nuovi. L’amore chiede chiarezza: evitate ambiguità o mezze verità.

Pesci

Intuizione forte e voglia di rimettersi in gioco. Buona giornata per il cuore, soprattutto per i single in cerca.