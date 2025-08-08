Oroscopo Paolo Fox 9 agosto: Cancro, Luna favorevole nel lavoro. Capricorno, ottima giornata per pensare a nuovi progetti

Agosto continua a portare emozioni, scelte da fare e qualche sorpresa per tutti i segni. Paolo Fox ci guida anche oggi con il suo oroscopo, segno per segno. Scopri cosa ti riserva questa giornata.
Ariete
Giornata vivace, ma con qualche tensione in amore. Meglio non forzare le situazioni. Sul lavoro si apre un’opportunità, da valutare con calma.
Toro
Buone energie, ma attenzione ai contrasti familiari. In amore serve più pazienza. Sul lavoro arriva una conferma che aspettavi da tempo.
Gemelli
Giorno favorevole per comunicare e chiarire. Belle emozioni in arrivo, soprattutto in serata. Nuovi contatti utili per la professione.
Cancro
La Luna favorevole porta intuizioni importanti. In amore torna il dialogo. Attenzione alle spese: giornata da gestire con criterio.
Leone
Buon compleanno a chi festeggia! Oggi sei al centro dell’attenzione. Ottimo momento per nuovi inizi, sia in amore che nel lavoro.
Vergine
Hai bisogno di staccare la spina. Se puoi, concediti qualche ora per te. L’amore migliora da domani. Al lavoro, evita polemiche inutili.
Bilancia
Un po’ di stanchezza, ma le stelle ti sorridono. L’amore è in fase di recupero. Oggi conviene ascoltare più che parlare.
Scorpione
Giornata interessante per risolvere vecchi malintesi. Bene l’amore, soprattutto con segni d’acqua. Sul lavoro, piccoli ostacoli superabili.
Sagittario
Le stelle invitano alla prudenza, soprattutto nei rapporti interpersonali. Evita discussioni inutili. Serata più rilassata.
Capricorno
Ottima giornata per l’amore: via libera ai sentimenti. Sul lavoro sei concreto e determinato, e questo ti premia. In arrivo buone notizie.
Acquario
Hai voglia di novità, ma serve organizzazione. In amore meglio non fare mosse azzardate. Sul lavoro, attenzione alle distrazioni.
Pesci
La Luna è favorevole: ascolta il tuo intuito. Giornata emotiva, ma produttiva. In amore si apre una fase più dolce e coinvolgente.