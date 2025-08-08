Oroscopo Paolo Fox 9 agosto: Cancro, Luna favorevole nel lavoro. Capricorno, ottima giornata per pensare a nuovi progetti

Agosto continua a portare emozioni, scelte da fare e qualche sorpresa per tutti i segni. Paolo Fox ci guida anche oggi con il suo oroscopo, segno per segno. Scopri cosa ti riserva questa giornata.

Ariete

Giornata vivace, ma con qualche tensione in amore. Meglio non forzare le situazioni. Sul lavoro si apre un’opportunità, da valutare con calma.

Toro

Buone energie, ma attenzione ai contrasti familiari. In amore serve più pazienza. Sul lavoro arriva una conferma che aspettavi da tempo.

Gemelli

Giorno favorevole per comunicare e chiarire. Belle emozioni in arrivo, soprattutto in serata. Nuovi contatti utili per la professione.

Cancro

La Luna favorevole porta intuizioni importanti. In amore torna il dialogo. Attenzione alle spese: giornata da gestire con criterio.

Leone

Buon compleanno a chi festeggia! Oggi sei al centro dell’attenzione. Ottimo momento per nuovi inizi, sia in amore che nel lavoro.

Vergine

Hai bisogno di staccare la spina. Se puoi, concediti qualche ora per te. L’amore migliora da domani. Al lavoro, evita polemiche inutili.

Bilancia

Un po’ di stanchezza, ma le stelle ti sorridono. L’amore è in fase di recupero. Oggi conviene ascoltare più che parlare.

Scorpione

Giornata interessante per risolvere vecchi malintesi. Bene l’amore, soprattutto con segni d’acqua. Sul lavoro, piccoli ostacoli superabili.

Sagittario

Le stelle invitano alla prudenza, soprattutto nei rapporti interpersonali. Evita discussioni inutili. Serata più rilassata.

Capricorno

Ottima giornata per l’amore: via libera ai sentimenti. Sul lavoro sei concreto e determinato, e questo ti premia. In arrivo buone notizie.

Acquario

Hai voglia di novità, ma serve organizzazione. In amore meglio non fare mosse azzardate. Sul lavoro, attenzione alle distrazioni.

Pesci

La Luna è favorevole: ascolta il tuo intuito. Giornata emotiva, ma produttiva. In amore si apre una fase più dolce e coinvolgente.