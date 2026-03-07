Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo: amici dell’Ariete, in amore cresce la curiosità. Scorpione, giornata intensa sul piano emotivo

Vediamo cosa ci riservano le stelle per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

La giornata di domenica 8 marzo si apre con una configurazione astrale interessante per molti segni zodiacali. Alcuni vivranno momenti di grande energia e rinnovamento, mentre altri dovranno gestire qualche tensione o riflettere con calma sulle scelte da fare. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete
Domenica dinamica e piena di energia. Avrete voglia di fare, di uscire e di stare in compagnia. In amore cresce la complicità, mentre chi è single potrebbe vivere un incontro intrigante. Attenzione solo a non essere troppo impulsivi nelle parole.

Toro
Giornata di riflessione. Potreste sentire il bisogno di rallentare e dedicarvi a voi stessi. In amore serve più dialogo per chiarire piccoli malintesi. Buon momento per pianificare progetti futuri con calma.

Leggi anche:

Oroscopo Paolo Fox 7 marzo: Cancro, il cielo è più leggero rispetto ai giorni scorsi. Gemelli, la giornata richiede calma e organizzazione

Gemelli
La comunicazione sarà il vostro punto di forza. Domenica favorevole per incontri, telefonate e chiarimenti. In amore si recupera terreno dopo qualche tensione. Possibili novità per chi è alla ricerca di emozioni nuove.

Cancro
La sensibilità sarà accentuata. Potreste sentirvi più emotivi del solito, ma anche molto intuitivi. In amore è il momento di ascoltare il cuore e lasciare da parte le paure. Giornata ideale per la famiglia.

Leone
Le stelle vi regalano carisma e voglia di mettervi in gioco. Domenica brillante, soprattutto nelle relazioni sociali. In amore torna la passione, mentre chi è single potrebbe fare un incontro interessante.

Vergine
Qualche pensiero di troppo potrebbe appesantire la giornata. Cercate di non analizzare tutto nei minimi dettagli. In amore serve più spontaneità. Una passeggiata o un momento di relax vi aiuterà a ritrovare equilibrio.

Bilancia
Le stelle favoriscono i rapporti e la vita sociale. Domenica piacevole da trascorrere con amici o con la persona amata. Buone intuizioni anche per il futuro: qualcosa sta cambiando in meglio.

Scorpione
Giornata intensa sul piano emotivo. Potreste sentire il bisogno di chiarire una questione rimasta in sospeso. In amore la passione non manca, ma evitate atteggiamenti troppo rigidi.

Sagittario
Domenica positiva e piena di movimento. Avrete voglia di uscire, viaggiare o organizzare qualcosa di diverso dal solito. In amore cresce la complicità e i single potrebbero vivere un incontro stimolante.

Capricorno
La giornata invita alla prudenza. Meglio evitare discussioni inutili e concentrarsi su ciò che davvero conta. In amore serve pazienza, ma presto le cose torneranno più serene.

Acquario
Le stelle favoriscono la creatività e le nuove idee. Domenica stimolante, soprattutto per chi vuole cambiare qualcosa nella propria vita. In amore è il momento di parlare con sincerità.

Pesci
Grande sensibilità e romanticismo caratterizzeranno la giornata. In amore le emozioni saranno profonde e sincere. Ottimo momento per dedicarsi alle persone care e per lasciarsi guidare dall’intuito.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Incidente sulla Cilentana: auto contro cinghiale

L’automobilista è riuscito ad uscire illeso dall’abitacolo

Gill Voria, allenatore del Siena, si racconta a InfoCilento: «Il Cilento? Tornarci mi emoziona sempre»

Gill Voria ha analizzato il momento positivo della sua squadra, sottolineando come il suo gruppo sia ottimo e molto unito.

Episodio di violenza in pieno centro ad Eboli

Imprenditore aggredito dopo un diverbio nel centro cittadino

Incidente a Eboli, marocchino investito a Santa Cecilia

L’uomo ha riportato ferite e contusioni. Necessario il trasferimento in ospedale

Sala Consilina: donna sola in casa avverte malore, salvata grazie ai vicini

Per accedere all’appartamento si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Agropoli Lungomare

Agropoli si rifà il look: manutenzione al via sul Lungomare San Marco e piano asfalti in centro

Al via i lavori di manutenzione sul lungomare San Marco ad Agropoli. Il sindaco Mutalipassi annuncia interventi su decoro, arredo urbano e nuove asfaltature in attesa del progetto Waterfront

La Polisportiva Basket Agropoli cade a Pozzuoli

Nonostante un buon avvio i delfini vengono sconfitti 84 a 75

Dissesto idrogeologico a Santa Marina e Torraca: crolla la provinciale a Salise, strade chiuse e viabilità in ginocchio

Si aggrava la frana in contrada Salise a Santa Marina: cede il muraglione e gran parte della carreggiata. Nuovi divieti di transito anche a Torraca in località Nurriti Fenosa

Traffico

Incidente sulla Cilentana: feriti, disagi e lunghe code

È successo questo pomeriggio, notevoli disagi alla circolazione

Polizia stadio Arechi

Salernitana, protesta dei tifosi alla vigilia della gara col Latina: “Non meritate la nostra passione”

Cori e striscioni di protesta alla rifinitura della squadra

Mimosa

Oltre la mimosa: a San Mango Cilento un viaggio tra storia e conquiste femminili

Non una semplice ricorrenza, ma un viaggio nel tempo e nella società

Promozione, Agropoli ripresa nel finale. Volpe: “Provo vergogna”

La Virtus Montoro fa 2-2 all'ultimo secondo: crisi totale per i delfini