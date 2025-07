Oroscopo Paolo Fox 7 luglio: amici dell’Ariete, in amore torni a brillare. Acquario, da oggi Uranio porta voglia di ribellione

Il 7 luglio porta un carico di energia positiva: alcuni segni sentono l’impulso del cambiamento, altri devono trovare l’equilibrio tra emozione e razionalità. Scopri i consigli delle stelle per affrontare al meglio la settimana.

Ariete

In amore torni a brillare: la passione è in ripresa e le buone intuizioni ti aiutano a comunicare meglio. Sul lavoro, rimani concentrato: le opportunità nascono da idee nuove.

Toro

Tensione in vista: le finanze vanno gestite con prudenza. In coppia, potrebbero emergere discussioni su spese o investimenti. Evita decisioni affrettate.

Gemelli

Attenzione all’economia: Giove e Saturno richiedono massima cautela. A lavoro potresti dover affrontare cambiamenti, ma la costanza ripaga. In amore, Venere e Urano accendono scelte ardite e svolte importanti.

Cancro

Il mese porta risultati: la tua carica magnetica è forte e si avvicinano piccole soddisfazioni professionali. Cerca di rilassarti per mantenere l’equilibrio.

Leone

Fine settimana un po’ agitato, ma da lunedì si apre una fase positiva. In famiglia o tra colleghi evita lo scontro diretto. Occhio alle parole: pensa prima di agire .

Vergine

Il momento è favorevole per lasciar correre. Le tue intuizioni brillano, ma evita di prendere tutto sul personale: mantieni un atteggiamento sereno e fiducioso .

Bilancia

Il lavoro è stressante, ma potrebbe nascere una nuova opportunità da situazioni complesse. In amore Venere porta conforto: affronta eventuali tensioni con delicatezza .

Scorpione

Luna favorevole: senti forti intuizioni e capacità premonitrici. Usa questi segnali per chiarire eventuali divergenze, soprattutto sul fronte sentimentale .

Sagittario

Il periodo richiede scelte consapevoli: rivedi i tuoi progetti di lavoro. C’è voglia di novità, ma evita contrasti in amore: meglio prona della discussione inutile .

Capricorno

Ti senti stanco e a volte sottovalutato. È il momento di rifiutare incarichi extra non riconosciuti. In amore, mantieni il dialogo aperto per evitare freddezza. Finanze e famiglia richiedono prudenza. Per controversie, meglio affidarsi a un esperto .

Acquario

Da oggi Urano porta voglia di ribellione: ti stanchi delle regole rigide e vuoi rinnovare. Attento a finanze e pagamenti, la cautela è d’obbligo. In amore è tempo di chiudere il passato e guardare avanti .

Pesci

Marte in opposizione crea nervosismo e fretta. Prenditi momenti di relax. Grazie a Giove, le questioni burocratiche si risolvono: attesi accordi o nuovi contratti. In amore, la prudenza è d’obbligo per colmare le incertezze .