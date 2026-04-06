Oroscopo Paolo Fox 7 aprile: Ariete, giornata energica, ma un pò nervosa. Capricorno, è il momento di portare avanti progetti importanti

Le stelle di martedì 7 aprile portano con sé nuove opportunità e qualche piccolo ostacolo da affrontare con lucidità. È una giornata che invita alla riflessione ma anche all’azione, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale.

Ariete

Giornata energica ma un po’ nervosa. Sul lavoro potresti sentirti sotto pressione, ma riuscirai a reagire con determinazione. In amore serve più pazienza.

Toro

Le stelle sorridono, soprattutto nei rapporti personali. È il momento giusto per chiarire malintesi. Bene anche il lavoro, con possibili conferme.

Gemelli

Qualche dubbio di troppo rischia di rallentarti. Cerca di non rimandare decisioni importanti. In amore, evita discussioni inutili.

Cancro

Emozioni in primo piano. La giornata favorisce i sentimenti e i rapporti familiari. Sul lavoro, meglio procedere con calma.

Leone

Hai voglia di emergere e metterti in gioco. Buone occasioni in ambito professionale. In amore, torna la passione.

Vergine

Attenzione allo stress. Troppe responsabilità potrebbero pesare. Cerca di ritagliarti un momento per te. In amore, serve dialogo.

Bilancia

Equilibrio ritrovato. Le stelle favoriscono incontri e nuove conoscenze. Bene anche il lavoro, soprattutto per chi cerca novità.

Scorpione

Giornata intensa. Potresti dover affrontare una situazione delicata. In amore, evita atteggiamenti troppo impulsivi.

Sagittario

Ottimismo in crescita. Hai voglia di fare e di metterti alla prova. Buone notizie in arrivo, anche sul piano economico.

Capricorno

Determinazione al massimo. È il momento di portare avanti progetti importanti. In amore, però, non trascurare chi ti sta accanto.

Acquario

Creatività e idee brillanti. Ottimo momento per innovare sul lavoro. In amore, possibili sorprese piacevoli.

Pesci

Sensibilità accentuata. Potresti sentirti più vulnerabile del solito. Circondati di persone positive e fidate. Bene i rapporti affettivi.