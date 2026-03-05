Oroscopo Paolo Fox 6 marzo: amici del Toro, cielo favorevole per i sentimenti. Bilancia, le relazioni tornano protagoniste

L’oroscopo di venerdì 6 marzo si apre sotto il segno di energie contrastanti ma stimolanti. La giornata invita alla riflessione in amore e a scelte più consapevoli sul lavoro. Ecco le previsioni segno per segno secondo Paolo Fox.

Ariete

Giornata dinamica, ma attenzione alle parole di troppo. In amore serve più pazienza, mentre sul lavoro è il momento di dimostrare determinazione senza forzare le situazioni.

Toro

Cielo favorevole per i sentimenti: chi è in coppia ritrova complicità, i single potrebbero fare un incontro interessante. Sul piano professionale meglio evitare discussioni inutili.

Gemelli

Qualche tensione di troppo potrebbe rendervi nervosi. In amore cercate chiarezza, mentre sul lavoro è importante organizzare bene gli impegni per non sentirvi sopraffatti.

Cancro

Le stelle invitano alla prudenza nelle questioni economiche. In amore c’è bisogno di rassicurazioni, mentre nel lavoro potrebbero arrivare risposte attese da tempo.

Leone

Energia in ripresa. È il momento giusto per farsi avanti, sia nei sentimenti sia nelle questioni professionali. Attenzione solo a non voler avere sempre l’ultima parola.

Vergine

Giornata riflessiva: potreste sentire il bisogno di fermarvi a valutare alcune scelte recenti. In amore serve più spontaneità, sul lavoro arrivano piccoli segnali positivi.

Bilancia

Le relazioni tornano protagoniste. Favoriti i chiarimenti e le riconciliazioni. In ambito professionale meglio puntare sulla diplomazia per superare eventuali ostacoli.

Scorpione

Cielo intenso e passionale. In amore le emozioni non mancano, ma evitate gelosie inutili. Sul lavoro è tempo di strategie: muovetevi con attenzione.

Sagittario

Voglia di libertà e cambiamento. In amore cercate dialogo, mentre sul lavoro potrebbero aprirsi nuove prospettive interessanti da valutare con calma.

Capricorno

Determinazione al massimo. È una giornata utile per sistemare questioni pratiche e pianificare il futuro. In amore, però, non trascurate i sentimenti.

Acquario

Creatività in primo piano. Buon momento per proporre idee e progetti. In amore c’è bisogno di leggerezza: lasciate spazio all’improvvisazione.

Pesci

Sensibilità accentuata. Le stelle favoriscono i sentimenti e gli incontri speciali. Sul lavoro mantenete la concentrazione e non fatevi distrarre da questioni secondarie.