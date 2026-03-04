Oroscopo Paolo Fox 5 marzo: Cancro, giornata un pò altalenante dal punto di vista emotivo. Capricorno, focus sul lavoro

Il percorso di rinnovamento della magistratura italiana entra in una fase cruciale. A Salerno, in occasione dell'incontro "Giustizia: le ragioni del sì" organizzato dalla Camera Penale, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ribadito con forza le linee guida di una riforma costituzionale che punta a ridefinire gli equilibri del sistema giudiziario nazionale. L'obiettivo dichiarato non è lo scontro istituzionale, bensì il completamento di un disegno giuridico atteso da oltre quarant'anni. Separazione delle carriere e autonomia della magistratura Al centro del dibattito si colloca la separazione delle carriere, un pilastro che il Guardasigilli definisce come una caratteristica "ordinaria e naturale" del modello processuale accusatorio di stampo anglosassone. Nordio ha voluto fugare ogni dubbio circa un presunto intento punitivo nei confronti delle toghe, respingendo le critiche e definendo le polemiche in corso come "assolutamente inutili e sterili". L'intento del Governo, secondo quanto illustrato dal Ministro, è quello di dare finalmente piena attuazione al progetto ideato da Giuliano Vassalli, giurista socialista e figura storica della Resistenza. "Nessun intento di umiliare la magistratura", ha precisato Nordio, assicurando che la riforma garantirà che "sia la parte requirente che quella giudicante resteranno assolutamente indipendenti e autonome". La mancata realizzazione di questo assetto in passato sarebbe…