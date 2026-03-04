Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 5 marzo: Cancro, giornata un pò altalenante dal punto di vista emotivo. Capricorno, focus sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

L’oroscopo di giovedì 5 marzo porta con sé nuove energie e qualche riflessione importante. Le stelle invitano alla prudenza in amore e alla determinazione sul lavoro. Ecco le previsioni segno per segno secondo Paolo Fox.

Ariete
Giornata dinamica, con una carica in più sul lavoro. Potrebbero arrivare conferme attese da tempo. In amore serve più pazienza: non tutti riescono a tenere il vostro ritmo.

Toro
Momento di riflessione. È il momento giusto per valutare nuove strategie professionali. In coppia evitate discussioni inutili: meglio chiarire con calma.

Gemelli
Le stelle favoriscono gli incontri e le nuove collaborazioni. Chi è single potrebbe fare conoscenze interessanti. Attenzione però alle spese impulsive.

Cancro
Giornata un po’ altalenante dal punto di vista emotivo. Sul lavoro serve concentrazione, soprattutto nelle prime ore del giorno. In serata torna il sereno.

Leone
Avete energia da vendere e voglia di emergere. È il momento di far valere le vostre idee. In amore si riaccende la passione, ma evitate atteggiamenti troppo autoritari.

Vergine
Precisione e concretezza vi aiutano a risolvere una questione rimasta in sospeso. In amore cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche alle emozioni.

Bilancia
Qualche tensione potrebbe nascere in ambito lavorativo. Mantenete la calma e puntate sul dialogo. In amore c’è bisogno di maggiore chiarezza.

Scorpione
Giornata intensa e ricca di intuizioni. Ottimo momento per chi deve prendere decisioni importanti. In coppia cresce la complicità.

Sagittario
Avete bisogno di movimento e novità. Le stelle favoriscono i contatti e i viaggi, anche brevi. In amore torna il desiderio di mettersi in gioco.

Capricorno
Focus sul lavoro: determinazione e pragmatismo vi permettono di superare un ostacolo. In amore cercate di non essere troppo distaccati.

Acquario
Creatività in primo piano. Buone opportunità per chi lavora in ambito artistico o innovativo. In amore è il momento di parlare chiaro.

Pesci
Sensibilità accentuata e grande intuizione. Giornata favorevole per chiarire malintesi. Le stelle proteggono i sentimenti e premiano chi segue il cuore

