Oroscopo Paolo Fox 5 luglio: Sagittario, attenzione alle spese impulsive. Vergine, bene l’amore

Una nuova giornata porta con sé nuove energie astrali. Il 5 luglio si preannuncia ricco di emozioni contrastanti per molti segni dello zodiaco. Scopri cosa riservano le stelle secondo Paolo Fox.

Ariete

Giornata vivace ma nervosa. Attenzione alle parole di troppo in amore. Sul lavoro, meglio non forzare le situazioni.

Toro

Venere favorevole porta armonia nei sentimenti. Buon momento per investire su nuove idee professionali.

Gemelli

Qualche incertezza in ambito relazionale. Il consiglio è di essere più chiari. Energie in risalita nel pomeriggio.

Cancro

Ottima giornata per l’amore, con la Luna nel segno che amplifica la sensibilità. Occasioni interessanti in arrivo sul lavoro.

Leone

Giornata da affrontare con calma. Qualche tensione in ambito familiare. Attenzione agli imprevisti economici.

Vergine

Tutto sembra filare liscio. Bene l’amore, soprattutto per le coppie stabili. Progetti lavorativi solidi.

Bilancia

Un po’ di stanchezza mentale potrebbe influenzare l’umore. Prenditi del tempo per riflettere su una scelta importante.

Scorpione

Passione alle stelle, ma anche gelosie da tenere sotto controllo. Buone intuizioni sul piano finanziario.

Sagittario

Desiderio di libertà e novità. Nuovi incontri favoriti. Attenzione alle spese impulsive.

Capricorno

Giornata stabile, ma non troppo brillante. Evita i confronti diretti sul lavoro. In amore serve più ascolto.

Acquario

Creatività in aumento. Ottimo momento per avviare nuove collaborazioni. In amore, c’è bisogno di chiarezza.

Pesci

Luna favorevole regala emozioni intense. Buon feeling con i colleghi. Attenzione a non idealizzare troppo chi ti piace.