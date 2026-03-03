Oroscopo Paolo Fox 4 marzo: amici dei Gemelli, le stelle favoriscono i contatti con nuove conoscenza. Sagittario, spirito d’avventura e voglia di cambiamento

Le stelle di metà settimana portano energie contrastanti ma stimolanti. L’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 4 marzo invita alla prudenza nelle scelte impulsive e alla valorizzazione dei rapporti sinceri. Ecco, segno per segno, cosa riservano gli astri.

Ariete

Giornata dinamica, con una buona carica di energia. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro potreste ricevere una proposta interessante. Evitate polemiche inutili.

Toro

Qualche tensione da gestire, soprattutto in ambito familiare. Il consiglio è di non irrigidirsi sulle proprie posizioni. Bene le questioni economiche, che iniziano a stabilizzarsi.

Gemelli

Le stelle favoriscono i contatti e le nuove conoscenze. Ottimo momento per chiarire un malinteso sentimentale. Sul lavoro arrivano conferme attese.

Cancro

Emotività in primo piano. Cercate di non lasciarvi sopraffare dai ricordi del passato. In campo professionale è il momento di dimostrare quanto valete.

Leone

Determinazione e coraggio vi guidano verso nuove sfide. In amore torna la passione, mentre sul lavoro è possibile un confronto decisivo. Restate diplomatici.

Vergine

Serve più fiducia nelle vostre capacità. Una questione pratica trova finalmente soluzione. In coppia è il momento giusto per fare progetti concreti.

Bilancia

Giornata di riflessione. Alcuni dubbi in amore richiedono chiarezza. Sul lavoro meglio non rimandare decisioni importanti: affrontate tutto con equilibrio.

Scorpione

Intuito e fascino in aumento. Favoriti gli incontri e le trattative. Attenzione solo a non pretendere troppo da chi vi sta accanto.

Sagittario

Spirito d’avventura e voglia di cambiamento. Potrebbero aprirsi nuove strade professionali. In amore, chi è single dovrebbe osare di più.

Capricorno

Concretezza e disciplina vi aiutano a superare un piccolo ostacolo. Le stelle premiano l’impegno costante. In serata, spazio al relax.

Acquario

Creatività in crescita. Idee originali possono trasformarsi in opportunità concrete. In amore serve maggiore presenza e meno distrazioni.

Pesci

Sensibilità accentuata ma anche grande ispirazione. Buon momento per parlare di sentimenti e chiarire questioni rimaste in sospeso. Attenzione alle spese impulsive.