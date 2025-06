Oroscopo Paolo Fox 4 giugno: Gemelli, creatività e fantasia in primo piano. Cancro, giornata impegnativa

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per mercoledì 4 giugno 2025, con le previsioni per tutti i segni zodiacali. Una giornata che invita alla riflessione per alcuni e all’azione per altri, tra sfide economiche, nuove opportunità e chiarimenti sentimentali.

Ariete

Attenzione alle finanze: Mercurio e Giove in aspetto complesso suggeriscono di rivedere spese e progetti. In amore, il weekend porterà emozioni intense, soprattutto per i single.

Toro

Periodo di riscatto: dopo un inizio d’anno difficile, ritrovate energia e voglia di fare. Venere favorevole da venerdì favorisce nuove relazioni e consolidamenti amorosi.

Gemelli

Creatività e fantasia in primo piano grazie al transito di Giove. Evitate persone noiose e cercate stimoli positivi. Dal 9 giugno, miglioramenti economici e opportunità lavorative.

Cancro

Settimana impegnativa: affrontate le sfide con determinazione. In amore, cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi sopraffare dalle emozioni.

Leone

Giugno promette soddisfazioni, soprattutto per studenti e professionisti. Dal 10 giugno, Giove invita all’azione. In amore, chiarite i rapporti poco chiari o logorati dal tempo.

Vergine

Periodo di chiarezza e stabilità: le preoccupazioni di inizio primavera sono alle spalle. Dal 10 giugno, Giove vi aiuterà anche in amore, superando i dubbi passati.

Bilancia

La Luna nel segno porta vantaggi, ma è necessario fare buon viso a cattivo gioco per evitare complicazioni. Attenzione alle spese e curate i rapporti familiari.

Scorpione

Weekend favorevole grazie alla Luna nel segno. Venere in transito critico potrebbe mettere alla prova i sentimenti: evitate atteggiamenti troppo rigidi.

Sagittario

Giornata ideale per pianificare nuovi progetti. In amore, cercate di essere più presenti e attenti alle esigenze del partner.

Capricorno

Momento di riflessione: valutate con attenzione le scelte professionali. In amore, evitate discussioni inutili e cercate il dialogo.

Acquario

Creatività e voglia di fare nonostante l’opposizione di Marte. Il weekend potrebbe essere decisivo per alcune relazioni: chiarite eventuali malintesi.

Pesci

Periodo positivo per sentimenti e progetti. La Luna attiva e Mercurio favorevole vi invitano a lasciarvi andare alle emozioni, soprattutto nel weekend.