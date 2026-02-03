Oroscopo Paolo Fox 4 febbraio: Gemelli, buone notizie in arrivo. Pesci, giornata ideale per rafforzare legami

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Fiorenza Di Palma
Oroscopo

La giornata di mercoledì 4 febbraio si apre con energie contrastanti, ma interessanti opportunità per chi saprà coglierle al momento giusto. Le stelle invitano alla prudenza in alcuni rapporti e al coraggio in ambito lavorativo. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete
Giornata dinamica, soprattutto sul lavoro. Attenzione però alle parole: una risposta impulsiva potrebbe creare tensioni evitabili.

Toro
Serve pazienza, specie nei rapporti familiari. In amore meglio chiarire ciò che non va, senza rimandare.

Gemelli
Buone notizie in arrivo, soprattutto per chi aspetta una risposta o una conferma. Favoriti i contatti e le nuove idee.

Cancro
Emotività in primo piano. Cerca di non farti trascinare da pensieri negativi: una soluzione è più vicina di quanto credi.

Leone
Giornata interessante per il lavoro e per i progetti futuri. In amore, evita atteggiamenti troppo dominanti.

Vergine
Un po’ di stanchezza si fa sentire. È il momento giusto per riorganizzare le priorità e tagliare ciò che non serve.

Bilancia
Le stelle favoriscono il dialogo. Ottimo momento per chiarire un rapporto o per fare una proposta importante.

Scorpione
Attenzione alle tensioni interiori. Sul lavoro meglio non forzare situazioni poco chiare, tutto si definirà a breve.

Sagittario
Giornata positiva, con voglia di fare e di guardare avanti. Bene l’amore, soprattutto per chi ha voglia di rimettersi in gioco.

Capricorno
Impegni e responsabilità non mancano, ma i risultati arrivano. In amore serve maggiore disponibilità all’ascolto.

Acquario
Creatività e intuizioni vincenti. Segui il tuo istinto, soprattutto nelle scelte personali.

Pesci
Sensibilità accentuata, ma anche grande capacità di comprensione. Giornata ideale per rafforzare un legame importante.

