Oroscopo Paolo Fox 31 marzo: fine mese con qualche acciacco per gli amici del Toro. Vergine, giornata produttiva sul lavoro

Le stelle di questo martedì invitano alla riflessione e al rinnovamento. È una giornata utile per fare chiarezza nei sentimenti e rimettere ordine nei progetti professionali, con qualche sorpresa positiva per i più intraprendenti.

Ariete

Giornata dinamica, ma attenzione agli eccessi di impulsività. In amore serve più ascolto, mentre sul lavoro si apre uno spiraglio interessante.

Toro

Momento di recupero, soprattutto sul piano emotivo. Le relazioni migliorano e anche le questioni pratiche trovano finalmente una soluzione.

Gemelli

C’è un po’ di agitazione nell’aria: meglio evitare discussioni inutili. Sul lavoro, invece, arrivano intuizioni vincenti.

Cancro

Le stelle proteggono i sentimenti. È il momento giusto per chiarire un malinteso o rafforzare un legame importante.

Leone

Energia in crescita. Buone opportunità sul lavoro, ma non trascurate chi vi sta accanto: qualcuno potrebbe sentirsi messo da parte.

Vergine

Giornata produttiva. Le vostre capacità organizzative fanno la differenza, ma cercate di non essere troppo critici con gli altri.

Bilancia

Un po’ di indecisione potrebbe rallentarvi. In amore serve più coraggio, mentre sul lavoro è meglio rimandare scelte importanti.

Scorpione

Intuito al massimo livello. Favoriti i rapporti interpersonali e le nuove conoscenze. Attenzione solo alla gelosia.

Sagittario

Desiderio di cambiamento. È il momento di guardare avanti con fiducia, anche se qualcosa del passato vi trattiene ancora.

Capricorno

Giornata concreta e positiva. Il lavoro richiede impegno, ma porta risultati. In amore, piccoli segnali di ripresa.

Acquario

Creatività in primo piano. Ottime idee da sviluppare, soprattutto per chi lavora in ambito artistico o comunicativo.

Pesci

Sensibilità accentuata. In amore siete più romantici del solito, mentre sul lavoro è meglio non lasciarsi distrarre dalle emozioni.