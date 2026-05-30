Oroscopo Paolo Fox 31 maggio: Gemelli, buone sensazioni per chi cerca novità sentimentali. Luna favorevole per gli amici del Capricorno

Ultima domenica di maggio all’insegna delle emozioni e della voglia di guardare avanti. Le stelle invitano molti segni a ritrovare equilibrio nei rapporti personali e a concedersi qualche ora di relax dopo settimane intense. Ecco le previsioni segno per segno.

ARIETE

Giornata dinamica e positiva. L’energia non manca e favorisce incontri, chiarimenti e nuove iniziative. In amore è il momento di parlare con sincerità.

TORO

Serve un po’ di prudenza nelle questioni pratiche ed economiche. Qualche piccolo contrattempo potrebbe rallentare i programmi, ma nulla di insormontabile.

GEMELLI

La comunicazione è il vostro punto di forza. Favoriti i rapporti sociali e le nuove conoscenze. Buone sensazioni anche per chi cerca novità sentimentali.

CANCRO

Le emozioni tornano protagoniste. Una persona del passato potrebbe riaffacciarsi nei vostri pensieri. Domenica ideale per dedicarsi agli affetti.

LEONE

Carisma e voglia di emergere vi accompagnano per tutta la giornata. In amore cresce la complicità, mentre in famiglia riuscirete a far valere le vostre idee.

VERGINE

Una domenica utile per recuperare serenità e organizzare i prossimi impegni. Evitate di essere troppo severi con voi stessi e con gli altri.

BILANCIA

L’armonia torna al centro della scena. I rapporti personali beneficiano di un clima più disteso e costruttivo. Bene anche le amicizie.

SCORPIONE

Intuito e determinazione vi aiutano a leggere meglio alcune situazioni. In amore è importante non lasciarsi guidare solo dall’orgoglio.

SAGITTARIO

Le stelle favoriscono il buon umore e la voglia di libertà. Possibili occasioni interessanti per chi desidera allargare i propri orizzonti.

CAPRICORNO

Domenica dedicata al recupero delle energie. È il momento giusto per rallentare e riflettere su alcune scelte che riguardano il futuro.

ACQUARIO

Creatività e desiderio di cambiamento sono in primo piano. Le idee non mancano e potrebbero nascere progetti da sviluppare nelle prossime settimane.

PESCI

Sensibilità e romanticismo caratterizzano la giornata. Chi ha vissuto tensioni recenti può trovare il modo di recuperare un dialogo importante.

Le stelle di questa domenica premiano soprattutto chi sceglie di vivere le relazioni con autenticità e di lasciarsi alle spalle dubbi e incomprensioni. La fine del mese porta con sé un invito a guardare al futuro con maggiore fiducia.