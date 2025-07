Oroscopo Paolo Fox 30 luglio: amici del Leone, la Luna ti favorisce in amore. Sagittario, hai voglia di evadere

Anche oggi Paolo Fox ci guida con le sue previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali. Scopri cosa ti riserva il cielo in amore, lavoro e benessere in questa calda giornata di fine luglio.

Ariete

Giornata intensa: l’energia non manca, ma attenzione agli scontri verbali. In amore meglio ascoltare prima di reagire.

Toro

Le stelle ti invitano a rallentare. Serve pazienza sul lavoro, mentre in amore qualcosa va chiarito entro sera.

Gemelli

Hai bisogno di leggerezza: favoriti gli incontri e le nuove amicizie. Bene anche sul fronte professionale.

Cancro

Giorno riflessivo. Cerca di non lasciarti prendere dalla malinconia: presto arrivano belle novità.

Leone

La Luna ti favorisce: grande carica e grinta, soprattutto nel lavoro. In amore occhio a chi prova a metterti in crisi.

Vergine

Piccole tensioni da gestire con diplomazia. In amore meglio aspettare domani per parlare apertamente.

Bilancia

Buone notizie in arrivo. Il cielo è favorevole per chi vuole cambiare rotta o intraprendere nuove sfide.

Scorpione

Giornata di chiarimenti: sarà importante parlare senza eccessi. In amore ritorna un po’ di serenità.

Sagittario

Hai voglia di evadere, ma attenzione alle responsabilità. L’amore è positivo, soprattutto se apri il cuore.

Capricorno

Hai le idee chiare e il cielo ti sostiene: buone occasioni sul lavoro. In amore qualcuno potrebbe sorprenderti.

Acquario

Serve equilibrio tra ciò che desideri e ciò che puoi fare. Giornata utile per sistemare questioni familiari.

Pesci

Intuizione in crescita. In amore potresti avere una rivelazione, sul lavoro c’è bisogno di più determinazione.