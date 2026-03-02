Oroscopo Paolo Fox 3 marzo: Toro, ottimo momento per il lavoro. Cancro, sentimenti in primo piano

Martedì 3 marzo si preannuncia una giornata di energia e riflessione per molti segni zodiacali. È il momento ideale per fare chiarezza sui rapporti personali e sulle scelte professionali, approfittando della spinta positiva dei pianeti.
Ariete – Giornata dinamica, attento alle decisioni impulsive. In amore, lascia spazio al dialogo.
Toro – Ottimo momento per il lavoro: progetti concreti e possibilità di accordi. In amore, dolcezza in vista.
Gemelli – L’agitazione può creare tensioni: respira e pondera le scelte. Attenzione alle spese.
Cancro – Sentimenti in primo piano: una telefonata o un incontro potrebbe chiarire situazioni.
Leone – Energia e carisma: sfrutta la giornata per metterti in luce sul lavoro. Attenzione a non essere troppo impulsivo.
Vergine – Piccole tensioni familiari: mantieni la calma e cerca compromessi. Periodo favorevole per la concentrazione.
Bilancia – Amore e amicizie sotto i riflettori: approfitta di eventuali occasioni per rafforzare i legami.
Scorpione – Intuizione acuta: ascolta il tuo istinto in ambito lavorativo. Possibili sorprese in amore.
Sagittario – Giornata stimolante: nuove idee e progetti si concretizzano. Evita discussioni inutili.
Capricorno – Lavoro e carriera in primo piano: determinazione e pazienza porteranno risultati. Attenzione a qualche malinteso in amore.
Acquario – Momento creativo: segui le tue passioni. Piccoli problemi pratici possono richiedere attenzione.
Pesci – Sensibilità alle stelle: ascolta i segnali emotivi. Buone occasioni per chiarire rapporti importanti.