Oroscopo Paolo Fox 3 luglio: Gemelli, la Luna porta novità. Cancro, qualche tensione in famiglia

L’estate è ormai entrata nel vivo e con essa anche le energie dei pianeti si fanno sentire più intensamente. Paolo Fox, come sempre, ci guida con le sue previsioni astrologiche segno per segno per affrontare al meglio questa giornata di metà settimana.

Ariete

Giornata carica di energia, ideale per risolvere questioni lasciate in sospeso. In amore, è il momento di chiarire. Sul lavoro, prudenza con le parole.

Toro

Venere favorevole porta serenità nei rapporti affettivi. Occhio però alle finanze: meglio evitare spese superflue.

Gemelli

La Luna nel segno porta vivacità e desiderio di novità. Le relazioni personali possono decollare, mentre nel lavoro serve più concentrazione.

Cancro

Qualche tensione in famiglia, ma nulla di irrisolvibile. Il consiglio è di evitare confronti diretti oggi. Bene invece la sfera emotiva.

Leone

Ottima giornata per far valere le proprie idee. In amore si aprono spiragli importanti, ma attenzione a non essere troppo autoritari.

Vergine

Qualcosa potrebbe non andare secondo i piani. Siate flessibili. In amore, la calma è l’arma vincente.

Bilancia

Venere protegge i sentimenti: buone possibilità di incontri per i single. Lavorativamente parlando, potrebbero arrivare novità interessanti.

Scorpione

Un po’ di stress accumulato potrebbe farsi sentire. Prendetevi del tempo per voi. In amore, cercate il dialogo invece del silenzio.

Sagittario

La voglia di evadere è tanta, ma oggi è meglio restare concentrati su ciò che conta. In amore, attenzione a non trascurare chi vi sta vicino.

Capricorno

Giornata positiva per le decisioni importanti, specialmente in ambito professionale. L’amore richiede più presenza.

Acquario

Buone notizie in arrivo, anche se c’è da attendere ancora un po’. La creatività è in crescita: sfruttatela. In amore, più spontaneità.

Pesci

Sensibilità in aumento, ma evitate di prendere tutto troppo sul personale. In amore torna l’armonia. Sul lavoro, fidatevi dell’intuito