Oroscopo Paolo Fox 29 ottobre: Luna favorevole per gli amici dell’Ariete. Vergine, liberatevi delle pesantezze

Le stelle sorridono con cautela: il 29 ottobre sarà un giorno di tensioni velate e opportunità sottili. Il consiglio è quello di ascoltare il proprio intuito, muoversi con prudenza e approfittare dei momenti di chiarezza per fare passi significativi.

Ariete: Spirito battagliero e desiderio di cambiamento sono protagonisti: tuttavia, non è il momento di stravolgere ogni cosa. Attenzione all’impulsività in amore e nel lavoro: meglio ponderare le decisioni più importanti.

Toro: La vostra forza è la stabilità: Venere vi sorride e in amore potrebbero esserci piccoli colpi di scena dolci e concreti. Nel lavoro, le novità arriveranno con lentezza: non forzate, confidate nel processo.

Gemelli: La mente è in fermento, ma l’equilibrio vacilla. In amore può esserci confusione tra ciò che desiderate e ciò che ricevete. Fate attenzione agli investimenti: valutate bene prima di affidarvi a progetti ambiziosi.

Cancro: Dopo giorni impegnativi, torna una ventata di serenità. Le emozioni si stabilizzano e in ambito sentimentale potrebbero emergere relazioni autentiche. Sul lavoro, usate il dialogo per superare ostacoli: spesso basta una parola giusta.

Leone: Il vostro carisma resti il vostro tratto distintivo, ma non trasformatelo in arroganza. Chi vi sta accanto vi osserva con ammirazione — o con riserve, a seconda di come gestite i rapporti. Dedicate più tempo al benessere fisico: il corpo può risentire dello stress.

Vergine: State passando attraverso una fase di revisione personale. Liberatevi delle pesantezze, ma non pretendete troppo da voi stessi. In amore cercate chiarezza: chi non è allineato si allontanerà da solo. Nel lavoro, una svolta lieve ma concreta è in arrivo.

Bilancia: Cuore e mente possono essere in contrasto: oggi serve coraggio per scegliere. Professionisti e creativi possono ottenere riconoscimenti, ma occhio ai fraintendimenti nei rapporti: esprimetevi con chiarezza.

Scorpione: Dietro il vostro fascino si cela spesso un velo di reticenza: il 29 ottobre vi invita ad aprirvi. Se qualcosa è rimasto in sospeso, affrontatelo con onestà. Marte vi infonde energia, ma anche un pizzico di tensione: canalizzatela con attività creative.

Sagittario: È tempo di riscoprire i vostri sogni e riprendere progetti messi da parte: l’entusiasmo cresce. In amore c’è possibilità di riavvicinamento dopo periodi di distanza, ma non promettete troppo presto: le azioni contano più delle parole.

Capricorno: La pazienza, vostra alleata, comincia a dare frutti. Aspettate conferme nel lavoro e sentitevi autorizzati ad abbassare le difese sentimentali: la vulnerabilità può aprire strade vere. Non sottovalutate piccoli segnali: possono diventare grandi opportunità.

Acquario: La vostra mente genera idee nuove e audaci, ma spesso siete stanchi di spiegarle agli altri. Agite con diplomazia: non servono urla per essere compresi. In amore, fate sentire la vostra presenza anche attraverso gesti semplici.

Pesci: Sensibili come sempre, siete protetti dal cielo ma rischiate di annegare nelle emozioni. Date spazio all’intuizione, ma evitate eccessi. In amore torna passione, ma anche la necessità di rassicurazioni: affidatevi a chi vi comprende davvero.