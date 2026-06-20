Ospedale di Agropoli: il Comitato Obiettivo Ospedale presenta l’esposto in Procura e lancia la mobilitazione

Si è tenuta, questa mattina presso l’aula consiliare “Di Filippo” di Agropoli, la conferenza stampa del Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli, alla presenza di numerosi cittadini del territorio che hanno partecipato con grande interesse all’incontro.

Nel corso della conferenza sono intervenuti Lucia Grambone, presidente Comitato Obiettivo ospedale, Mario Capo, rappresentante Comitato Ospedale e Giovanni Miglino, cittadino di Capaccio Paestum, che hanno illustrato le iniziative intraprese dal Comitato a sostegno della riapertura dell’ospedale cittadino.

Al centro del dibattito l’esposto a Vallo della Lucania

Al centro del dibattito l’esposto presentato alla Procura di Vallo della Lucania, considerato un ulteriore passo nella battaglia per il ripristino dei servizi ospedalieri sul territorio.

I rappresentanti del Comitato hanno evidenziato come, nonostante il mancato appoggio da parte dei sindaci, l’impegno a tutela del diritto alla salute dei cittadini proseguirà senza interruzioni.

Nel corso dell’incontro è stato inoltre annunciato che nelle prossime settimane saranno avviate nuove iniziative volte a sostenere la causa e a garantire una maggiore tutela sanitaria per la popolazione.

La conferenza si è svolta davanti a una massiccia partecipazione di cittadini, segno dell’attenzione e della sensibilità che il tema della sanità continua a suscitare nella comunità locale.