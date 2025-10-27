Oroscopo Paolo Fox 28 ottobre: amici del Sagittario, attenzione all’amore. Ariete, un’energia nuova sul lavoro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 28 ottobre: una panoramica per ciascun segno, tra amore, lavoro e voglia di cambiamento.

Ariete: La settimana inizia con una spinta energica: un progetto rimasto in sospeso può riprendere quota. In amore, piccoli gesti saranno potenti; una parola sincera può riaccendere l’intesa. Sul fronte professionale, non esitare a osare — anche se servono cautela e pazienza.

Toro: Dentro di voi c’è un bisogno di stabilità, ma le stelle suggeriscono di accogliere qualche novità. Venere vi rende affascinanti: se siete single, attenzione a segnali che non aspettate. Nel lavoro, evita tensioni inutili: meglio ragionare prima di reagire.

Gemelli: Desiderate cambiamento. Lavoro impegnativo, ma la mente è altrove: fate ordine, non disperdete energie. In amore, comunicare vi darà forza: sfruttate queste ore per parlare chiaro. Progetti futuri da valutare con calma.

Cancro: Giornate faticose: chiudete bene le questioni aperte e non trattenete emozioni. Iitazioni in amore possono nascere inaspettate: solo il dialogo può sciogliere la tensione. Al lavoro, valutate con attenzione scelte importanti: non è il momento di forzare.

Leone: Torna la voglia di emergere: fatevi vedere per ciò che siete, con determinazione. In amore, armonia in ripresa; per chi è solo, un incontro può colpire. Nel lavoro possibili nuove opportunità, ma evitate scelte impulsive.

Vergine: State entrando in una fase di revisione: volete che tutto funzioni e abbia senso. Le stelle portano conferme sul lavoro, anche economiche. In amore, chi ha passato momenti di crisi può respirare. Non forzate gli eventi; lasciate spazio al naturale fluire.

Bilancia: Periodo favorevole per nuovi sviluppi in amore: Venere rende interessante il vostro charme. Le finanze mostrano qualche segnale di miglioramento, ma non esagerate con le spese. Incontri possibili: ascoltate anche l’intuizione.

Scorpione: Avvertite che qualcosa si sta risvegliando dentro: il Sole nel vostro cielo vi spinge a cambiare. Emotività intensa, passione a fior di pelle, ma serve equilibrio: non tutto è bianco o nero. Attenzione a decisioni troppo radicali.

Sagittario: L’avventura vi chiama: nuove strade vi appaiono davanti. Occhio, però, ai conti — non attraversate i limiti. In amore, progetti interessanti: chi vi ama vi sostiene. In ambito lavorativo, fiducia nei vostri slanci e nella vostra capacità di resistenza.

Capricorno: Costruite giorno dopo giorno: i risultati arriveranno anche se ora sembra che il cammino sia lento. In amore, chi vi è accanto desidera più presenza: sintonizzatevi. Professione in evoluzione: riconoscimenti possibili con costanza.

Acquario: Siete un turbine di idee, e finalmente trovate chi vi ascolta. Un progetto creativo o relazioni nuove avranno importanza. In amore, se ci sono silenzi, oggi tornano le parole. Il vostro segno è uno dei più favoriti per queste ore.

Pesci: Sensibilità accentuata: oscillate fra sogno e realtà. Tornate con i piedi per terra senza perdere la vostra poesia. Nel lavoro, un consiglio o supporto esterno sarà utile. In amore, emozioni sincere da coltivare con delicatezza.