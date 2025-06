Oroscopo Paolo Fox 28 giugno: l’estate entra nel vivo, amici del Leone, attenti ai colpi di testa in amore. Gemelli, Luna favorevole per la creatività

L’estate entra nel vivo e porta con sé nuove energie astrali. Il 28 giugno si preannuncia una giornata interessante per tutti i segni zodiacali: tra conferme, chiarimenti e nuove sfide, scopri cosa hanno in serbo le stelle per te.

Ariete

Giornata vivace, con buone intuizioni sul lavoro. In amore, meglio evitare discussioni inutili: serve pazienza.

Toro

Le tensioni degli ultimi giorni si attenuano. Approfitta del pomeriggio per chiarire un malinteso con una persona cara.

Gemelli

La Luna è favorevole e porta creatività. Ottimo momento per stringere nuovi contatti professionali. In amore, flirt in vista.

Cancro

Hai bisogno di certezze: oggi potresti finalmente ricevere una risposta attesa da tempo. Sii aperto al dialogo.

Leone

Occhio alle spese: giornata in cui è meglio non strafare. In amore torna la passione, ma serve maggiore ascolto.

Vergine

Le stelle ti spronano a guardare avanti. Sul lavoro, nuovi progetti prendono forma. In amore, mantieni la calma.

Bilancia

Un po’ di nervosismo ti accompagna, ma nulla di grave. Cerca equilibrio tra doveri e desideri. Serata rilassante.

Scorpione

Le stelle favoriscono le relazioni: giornata ottima per chiarire e ricucire rapporti. Belle novità in arrivo sul fronte lavorativo.

Sagittario

Spirito d’avventura e voglia di cambiamento: segui l’istinto, ma non trascurare i dettagli. Bene l’amore, con sorprese.

Capricorno

Hai bisogno di concretezza: oggi potresti prendere decisioni importanti. Amore in fase di riflessione, non forzare i tempi.

Acquario

Creatività alle stelle, ma attenzione a non disperdere le energie. In amore torna il desiderio di emozioni forti.

Pesci

Sensibilità accentuata, ma anche maggiore chiarezza nei rapporti. Segui l’intuito, soprattutto nelle questioni affettive.