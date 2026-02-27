Oroscopo Paolo Fox 28 febbraio: Sagittario, avete voglia di cambiamento. Pesci, le stelle regalano sensibilità e romanticismo

Le stelle di fine febbraio portano energia di cambiamento e piccoli chiarimenti emotivi. Secondo le previsioni dell’astrologo Paolo Fox, la giornata di sabato invita a rallentare e riflettere prima di agire, soprattutto nei rapporti personali e nelle scelte lavorative.

Ariete

Giornata dinamica ma con qualche tensione da gestire. Evitate discussioni inutili in famiglia: meglio rimandare confronti delicati. In amore serve più pazienza.

Toro

Il cielo favorisce la stabilità emotiva. Buone notizie sul lavoro o piccoli riconoscimenti in arrivo. Serata ideale per rafforzare un legame affettivo.

Gemelli

Un sabato movimentato, con tante idee ma poca concentrazione. Cercate di non disperdere energie. In amore chiarimenti possibili dopo un periodo incerto.

Cancro

Le emozioni tornano protagoniste. Potreste sentirvi più sensibili del solito: ascoltate il vostro intuito. Favoriti gli incontri e le conversazioni sincere.

Leone

Serve prudenza nelle spese e nelle decisioni impulsive. Qualcuno potrebbe mettervi alla prova, ma mantenere la calma sarà la vostra arma vincente.

Vergine

Giornata concreta e produttiva. Ottimo momento per sistemare questioni pratiche rimaste in sospeso. In amore cresce il bisogno di certezze.

Bilancia

Il cielo invita a ritrovare equilibrio interiore. Possibili piccoli malintesi con il partner: chiarite subito per evitare tensioni inutili.

Scorpione

Energia in ripresa. Le stelle favoriscono intuizioni importanti, soprattutto sul lavoro. In amore torna la passione, ma evitate gelosie eccessive.

Sagittario

Avete voglia di cambiamento e movimento. Ottimo momento per programmare viaggi o nuovi progetti. Attenzione però alla fretta nelle decisioni.

Capricorno

Sabato riflessivo: sentite il bisogno di fare ordine nei pensieri. Sul lavoro arrivano conferme lente ma solide. Bene i rapporti familiari.

Acquario

Creatività e nuove idee non mancano. È il momento giusto per confrontarsi con persone stimolanti. In amore servono gesti concreti più che parole.

Pesci

Le stelle regalano sensibilità e romanticismo. Favoriti gli incontri e le riconciliazioni. Dedicate tempo a voi stessi per recuperare energia.