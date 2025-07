Oroscopo Paolo Fox 27 luglio: Gemelli, approfittate di questa estate per fare i conti con il passato. Acquario, oggi potreste avere idee geniali

Il weekend si apre con nuove energie astrali, pronte a influenzare l’umore e le decisioni di tutti i segni. Paolo Fox ci guida con il suo oroscopo quotidiano per affrontare al meglio questa giornata di fine luglio.

Ariete

Giornata dinamica e piena di stimoli. Attenzione a non strafare con le parole: la diplomazia sarà la tua arma vincente.

Toro

Serve un po’ di calma. Le tensioni accumulate potrebbero farsi sentire oggi: dedica tempo a te stesso e non prendere tutto sul personale.

Gemelli

Comunicazione al top: incontri, telefonate e idee brillanti. Approfitta di questa energia mentale per risolvere questioni rimaste in sospeso.

Cancro

Emotività in aumento. Potresti sentirti nostalgico o vulnerabile, ma una buona notizia in arrivo potrebbe ribaltare l’umore.

Leone

Il Sole ti rende protagonista. Ottima giornata per emergere sul lavoro o in amore: chi osa, vince.

Vergine

Hai bisogno di concretezza. Le troppe chiacchiere ti stancano: preferisci fatti e gesti chiari. Serata tranquilla in vista.

Bilancia

Sei alla ricerca di equilibrio, ma qualcuno ti provoca. Non perdere le staffe: il tuo charme sarà più efficace della rabbia.

Scorpione

Sei magnetico, ma anche imprevedibile. Oggi meglio evitare discussioni sterili. In amore, arriva una sorpresa interessante.

Sagittario

Hai voglia di evasione. È il momento giusto per pensare a un viaggio o a un cambiamento. Amicizie in primo piano.

Capricorno

Giornata di riflessione. Non tutto va come vorresti, ma il tuo pragmatismo ti aiuterà a trovare soluzioni rapide.

Acquario

Creatività in fermento. Oggi potresti avere un’idea geniale: mettila in pratica. In amore, c’è voglia di verità.

Pesci

Ti senti più sensibile del solito. Non isolarti: condividere emozioni ti farà bene. Possibili chiarimenti in arrivo.