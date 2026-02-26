Oroscopo Paolo Fox 27 febbraio: Toro, le stelle premiano la concretezza. Gemelli, giornata ideale per gli incontri

Una giornata di transizione, con la Luna che invita alla riflessione e alla ricerca di equilibrio tra lavoro e sentimenti. Secondo le stelle interpretate da Paolo Fox, il cielo favorisce chiarimenti e nuove decisioni, soprattutto per chi ha rimandato scelte importanti nelle ultime settimane.

Ariete

Giornata dinamica ma non priva di tensioni. Sul lavoro serve prudenza nelle parole: un confronto potrebbe accendersi facilmente. In amore meglio evitare polemiche inutili e puntare sul dialogo.

Toro

Le stelle premiano la concretezza. È il momento giusto per rimettere ordine nelle questioni economiche e pianificare nuovi progetti. In coppia torna una maggiore complicità dopo giorni altalenanti.

Gemelli

Venerdì vivace, ideale per incontri e contatti professionali. Qualche dubbio resta in ambito sentimentale: chi è indeciso dovrà chiarire cosa desidera davvero. Energia in crescita nel pomeriggio.

Cancro

Serve calma. Alcune responsabilità pesano più del previsto, ma la giornata aiuta a recuperare stabilità emotiva. In amore è importante non chiudersi troppo e ascoltare chi vi sta accanto.

Leone

Buone opportunità sul lavoro, soprattutto per chi attende risposte. La determinazione sarà l’arma vincente. In amore torna la voglia di mettersi in gioco, anche per i single.

Vergine

Giornata utile per sistemare questioni pratiche rimaste in sospeso. Attenzione allo stress: concedetevi pause rigeneranti. Nei sentimenti è tempo di maggiore sincerità.

Bilancia

Le stelle invitano a ritrovare equilibrio dopo qualche tensione recente. Possibili chiarimenti importanti in famiglia o con il partner. Sul lavoro arrivano piccoli segnali incoraggianti.

Scorpione

Intuito forte e capacità di leggere tra le righe. Favoriti i colloqui e le trattative. In amore cresce la passione, ma attenzione alla gelosia che potrebbe creare malintesi.

Sagittario

Voglia di cambiamento sempre più evidente. La giornata spinge a guardare avanti con ottimismo, anche se alcune certezze vacillano. Bene i nuovi incontri e le amicizie.

Capricorno

Concentrazione alta e risultati concreti in arrivo. È il momento di dimostrare quanto valete. Nei rapporti affettivi serve però più disponibilità emotiva e meno rigidità.

Acquario

Creatività e idee brillanti accompagnano questo venerdì. Ottimo periodo per chi lavora in ambiti innovativi. In amore si apre una fase più leggera e spontanea.

Pesci

Sensibilità accentuata: attenzione a non assorbire le tensioni altrui. La giornata favorisce riflessioni profonde e decisioni importanti. In amore servono rassicurazioni reciproche.