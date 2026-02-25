Oroscopo Paolo Fox 26 febbraio: Gemelli, energia e creatività in aumento. Scorpione, Luna favorevole in amore

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Giovedì 26 febbraio porta con sé energia e nuove opportunità per molti segni zodiacali. Scopri cosa ti riservano le stelle oggi secondo Paolo Fox.

Ariete: Giornata favorevole per i rapporti personali. Piccoli imprevisti lavorativi non devono scoraggiarti.

Toro: Momento di riflessione. Meglio evitare decisioni importanti sul lavoro e concentrarsi sulle emozioni.

Gemelli: Energia e creatività in aumento. Buone occasioni per chiarire malintesi con amici o colleghi.

Cancro: Sensibilità al top. Ottimo momento per affrontare questioni sentimentali con sincerità.

Leone: Giornata positiva per nuovi progetti. Attenzione alle spese e alle discussioni inutili.

Vergine: Periodo di recupero dopo giornate intense. Piccole soddisfazioni in amore e lavoro.

Bilancia: Giornata dinamica. Possibili incontri interessanti e opportunità professionali.

Scorpione: Tensione in aumento. Meglio non alimentare discussioni, soprattutto in ambito lavorativo.

Sagittario: Buon momento per i sentimenti. Idee brillanti sul lavoro possono portare a risultati concreti.

Capricorno: Attenzione a malintesi. Meglio concentrarsi su attività pratiche e concrete.

Acquario: Energia positiva. Ottime occasioni per fare chiarezza in ambito personale e professionale.

Pesci: Giornata intensa ma stimolante. Le emozioni saranno protagoniste, sia in amore che nel lavoro.

