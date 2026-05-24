Oroscopo Paolo Fox 25 maggio: Gemelli, le stelle favoriscono incontri fortunati. Sagittario, le stelle premiano il desiderio di cambiamento

Lunedì 25 maggio si apre con un cielo ricco di emozioni e cambiamenti per molti segni zodiacali. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarà una giornata importante per chiarire questioni sentimentali, affrontare nuove sfide lavorative e ritrovare energia dopo un periodo altalenante. Ecco le previsioni segno per segno.

Ariete

Giornata dinamica e piena di stimoli. Sul lavoro potrebbero arrivare conferme attese da tempo, mentre in amore sarà importante evitare discussioni inutili. Energia in crescita.

Toro

Serve prudenza nelle spese e nelle decisioni impulsive. In amore torna il desiderio di stabilità, ma qualcuno potrebbe sentirsi ancora confuso. Bene il dialogo in famiglia.

Gemelli

Le stelle favoriscono gli incontri e le nuove conoscenze. È il momento giusto per mettersi in gioco anche sul lavoro. Attenzione solo alla stanchezza accumulata.

Cancro

L’umore migliora e arrivano segnali positivi soprattutto nei rapporti personali. Una telefonata o un messaggio potrebbero cambiare la giornata. Recupero fisico graduale.

Leone

Hai voglia di primeggiare e dimostrare il tuo valore. Sul lavoro potresti ottenere soddisfazioni importanti, ma in amore sarà necessario ascoltare di più il partner.

Vergine

Qualche tensione potrebbe rallentare i tuoi progetti. Cerca di non pretendere troppo da te stesso. In serata torna la serenità grazie a un chiarimento atteso.

Bilancia

Le relazioni sono al centro della giornata. Chi è single potrebbe fare un incontro interessante, mentre le coppie ritrovano complicità. Bene anche il lavoro creativo.

Scorpione

Giornata intensa e carica di emozioni. Sul lavoro è il momento di fare scelte coraggiose. In amore evita atteggiamenti troppo rigidi o polemici.

Sagittario

Le stelle premiano il desiderio di cambiamento. Buone opportunità in arrivo per chi cerca nuove strade professionali. In amore torna la passione.

Capricorno

Serve maggiore calma nelle questioni pratiche. Qualcuno potrebbe sentirsi sotto pressione, ma entro sera arriveranno risposte utili. Favoriti i rapporti familiari.

Acquario

Creatività e intuizione saranno le tue armi vincenti. Giornata positiva per i contatti e le collaborazioni. In amore c’è bisogno di maggiore chiarezza.

Pesci

Emozioni profonde e voglia di lasciarsi andare. La Luna favorisce i sentimenti e aiuta a superare vecchie incomprensioni. Bene anche il recupero psicofisico.