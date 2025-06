Oroscopo Paolo Fox 25 giugno: amici del Toro, in amore piccoli chiarimenti possono rafforzare la coppia. Cancro, sensibilità alle stelle

La giornata di oggi porta nuove energie e riflessioni per tutti i segni zodiacali. Alcuni vivranno emozioni intense, altri dovranno fare i conti con piccoli ostacoli da superare. Scopri cosa ti riservano le stelle secondo Paolo Fox.

Ariete

La Luna favorevole ti rende più energico e dinamico. Ottimo momento per l’amore e per affrontare questioni rimaste in sospeso.

Toro

Serve prudenza nelle spese e nei rapporti con colleghi o superiori. In amore, piccoli chiarimenti possono rafforzare la coppia.

Gemelli

Giornata positiva: la mente è brillante e la comunicazione scorre bene. Ottime opportunità per chi lavora nel settore creativo.

Cancro

Luna nel segno: sensibilità alle stelle. Approfitta di questa giornata per parlare con il cuore, soprattutto con chi ami.

Leone

Sei ambizioso ma oggi potresti sentirti nervoso. Non scaricare lo stress sugli altri. Rimanda decisioni importanti a domani.

Vergine

Le stelle ti chiedono concretezza. Oggi è il momento giusto per sistemare vecchie questioni economiche o burocratiche.

Bilancia

Giornata intensa ma produttiva. Qualche tensione in famiglia, ma tutto si risolve con il dialogo. Nuovi contatti interessanti in arrivo.

Scorpione

Sei alla ricerca di risposte interiori. La giornata spinge alla riflessione più che all’azione. In amore serve più apertura.

Sagittario

Voglia di avventura e cambiamento. Oggi puoi fare un passo importante sul lavoro. Bene anche l’amore, soprattutto per i single.

Capricorno

C’è qualcosa che ti pesa, ma il cielo ti invita a lasciar andare. Bene i rapporti con amici e collaboratori, ma evita polemiche.

Acquario

La creatività è al massimo, ma fai attenzione agli sbalzi d’umore. In amore, serve maggiore chiarezza con il partner.

Pesci

Giornata stimolante sul fronte emotivo. La Luna ti aiuta a capire cosa desideri davvero. Sfrutta il pomeriggio per parlare a cuore aperto.